प्यूर्टो रिको : पंजाब के हरनाज संधू के द्वारा 21 साल बाद भारत के लिए मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने के बाद अब सबकी निगाहें 70वें मिस वर्ल्ड 2021 पेजेंट पर है. इसमें हैदराबाद की मानसा वाराणसी भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही (Hyderabad's Manasa Varanasi going to represent India ) हैं. हालांकि इस प्रतियोगिता को कोरोना के कारण फिलहाल टाल दिया गया (postponed due to rising covid-19) है.

मनासा वाराणसी 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. वर्तमान मिस यूनिवर्स जमैका की टोनी-एन सिंह(Tony-Ann Singh of Miss Universe Jamaica ), नए विजेता को ताज पहनाएंगी. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 98 देशों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं.

उम्मीदवारों, कर्मचारियों, चालक दल और आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, मिस वर्ल्ड 2021 का वैश्विक प्रसारण समापन प्यूर्टो रिको में अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है.

मिस वर्ल्ड के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर आयोजकों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, फिनाले अगले 90 दिनों के भीतर प्यूर्टो रिको कोलिज़ीयम जोस मिगुएल एग्रेलॉट में फिर से आयोजित किया जाएगा.