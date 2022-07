उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक युवती ने युवक के पेट में चाकू मार दिये. जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल (Ujjain district hospital) में भर्ती कराया गया है. इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर चिमनगंज मंडी पुलिस (Chimanganj Mandi Police Station) ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में लिया. युवती के पकड़े जाने के बाद ही वारदात के कारणों का पता चल सकेगा.

वारदात के बाद युवती फरार: शहर में दिनों दिन अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां अब युवतियां भी अपराध की दुनिया में कदम रखने लगी हैं. ताजा घटना उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र की है. गुुरुवार देर रात को ढांचा भवन निवासी कनिष्क शर्मा (उम्र 20 साल सेंटपाल स्कूल की और से अपने घर जा रहा था. तभी वहां देवास निवासी आयुषी मिली और उसने कनिष्क पर अटैक कर दिया. उसके पेट में चाकू मारकर वहां से फरार हो गई. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी युवती को तलाश कर रही है.

घायल की मंगेतर की सहेली है आरोपी युवती: टीआई जितेंद्र भास्कर ने बताया कि ''कनिष्क को उसकी मंगेतर की सहेली ने चाकू मारे हैं. अभी कनिष्क की हालत बयान देने की स्थिति में नहीं है. हम घायल के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं. घटना क्यों हुई इसका पता नहीं चल सका है''. पुलिस के हाथ इतनी जानकारी लगी है कि ''कनिष्क आरोपी युवती के परिजनों से उसकी शिकायत करता था. संभावना है कि इसी कारण युवती ने आक्रोशित होकर कनिष्क पर हमला किया है''.

