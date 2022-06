उज्जैन। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान शनिवार को हुआ. उज्जैन के चिंतामन जवासिया ग्राम पंचायत में चुनाव जीतकर लक्षिका डागर सबसे कम उम्र की सरपंच बन गईं हैं. लक्षिका की उम्र मात्र 21 साल है. वह उज्जैन में लोकल न्यूज चैनल में एंकर और रेडियो जॉकी हैं. ग्रामीणों का आशीर्वाद लेकर लक्षिका को जन्मदिन के एक दिन पहले गांव की मुखिया बनने का तोहफा मिला है. 27 जून को लक्षिका 22 वें वर्ष में प्रवेश करेंगी. उच्च शिक्षित कम उम्र की महिला सरपंच मिलने से गांव में भी खुशी का माहौल है. वहीं, लक्षिका ने भी गांव वालों को अपना परिवार बताया है.

चुनावी मैदान में थीं आठ महिलाएं : चिंतामन जवासिया गांव की कुल आबादी 3,265 है. पंचायत चुनाव के लिए हुए आरक्षण में यहां एससी महिला पद आरक्षित हुआ था. गांव की अनुसूचित जाति वर्ग की करीब आठ महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थीं. सबसे कम उम्र की लक्षिका डागर ही थीं. देर रात को आए परिणाम के बाद लक्षिका को 487 मतों से जीत हासिल हुई. जिसके बाद से ही गांव में जश्र का माहौल बन गया. युवा महिला सरपंच के स्वागत में गांव वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी.

लक्षिका को मिला परिवार और गांव वालों का साथ: जीत हासिल करने के बाद लक्षिका डागर ने कहा कि ''चिंतामन जवासिया गांव के विकास के लिए कार्य करेंगी. जब वह सरपंच प्रत्याशी थीं तभी से गांव की समस्या दूर करने की ठान ली थी''. लक्षिका के पिता दिलीप डागर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भरतपुरी में रीजनल अधिकारी के पद पर हैं. माता पिता, बड़े भाई और बहन ने भी लक्षिका के चुनाव प्रचार-प्रसार में पूरी मदद की. उन्हें गांव वालों का भी सहयोग मिला.

घोषणा पत्र में किये वादे: लक्षिका ने बताया कि ''मैंने चुनाव का नामांकन भरने के साथ ही गांव के विकास को लेकर घोषणा पत्र में वादे किये हैं. गांव में पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाईट की समस्या हल करना है. साथ ही गांव के आवासीय विहीन परिवारों के लिए आवास योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगी''. वहीं गांव के लोगों का भी मानना है कि ''लंबे समय बाद युवा और उच्च शिक्षित महिला सरपंच मिलने से गांव को फायदा होगा''.