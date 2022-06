उज्जैन। मध्यप्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं. इस बीच तरह-तरह की रोचक खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं. कुछ ऐसा ही हुआ उज्जैन जिले की एक ग्राम पंचायत में. यहां के ग्रामीणों ने अपना सरपंच पहले ही चुन लिया और उसे जीत का ताज पहना दिया. मामला घट्टिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिलोदा का है. प्रत्याशी अशोक जाट को घोड़ी चढ़ाकर ग्रामीणों ने ऐसा जश्न मनाया कि हर कोई देखता रह गया.

घोड़ी पर बैठाकर सरपंच का निकाला जुलूस: घट्टिया तहसील के ग्राम पंचायत सिलोदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलोदा, इलियासखेड़ी और बड़वई के ग्रामीणों ने एकमत होकर अशोक जाट को निर्विरोध अपना सरपंच चुना है. ग्रामीणों ने जीत से पहले सरपंच को घोड़ी पर बैठा कर नाचते गाते जश्न मनाया. सरपंच भी गांव के घर-घर जाकर माता बहनों व बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते नजर आऐ. ये तस्वीर अपने आप में बेहद अनूठी है. चुनाव के नतीजों से पहले ऐसी और तस्वीरें देखने को मिल सकती है.

