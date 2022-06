उज्जैन। नीलगंगा थाना क्षेत्र के शिप्रा रेसीडेंसी में एक व्यापारी ने युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. आरोपी व्यापारी ने युवती को कपडे़ के बिजनेस में मोटा लाभ दिलाने का झांसा दिया था. उसने सूरत के व्यापारी से मिलाने होटल में बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट भी की गई. युवती जैसे-तैसे वहां से भागी और सीधे पुलिस के पास पहुंची. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

सूरत के व्यापारी से मिलवाने के बहाने होटल बुलाया: जूनी इंदौर निवासी नरेश वालेचा कपड़ा का व्यवसाय करता है. वहीं , नंदानगर में रहने वाली 22 वर्षीय युवती भी कपड़े का धंधा करती है. वह व्यापारी नरेश से माल खरीदती थी. अपना कारोबार बढ़ाने को लेकर युवती ने नरेश से बात की थी, जिस पर नरेश ने उससे कहा कि सूरत का एक व्यापारी उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आ रहा है. उसी व्यापारी से मिलाने के बहाने नरेश ने युवती को माधव क्लब रोड स्थित शिप्रा रेसिडेंसी बुलाया. यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

रेप का आरोपी नरेश वालेचा

आज सोमवार को कोर्ट में पेश होगा आरोपी: टीआई तरुण कुरील (TI Tarun Kuril) ने बताया कि, ''पीड़िता को नरेश ने सूरत के व्यापारी दोस्त से मिलाने का झांसा दिया था. होटल में सूरत का कोई कारोबारी नहीं ठहरा हुआ था''. नीलगंगा पुलिस ने नरेश वालेचा को गिरफ्तार कर लिया है. आज सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

