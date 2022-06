उज्जैन। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) आज बुधवार को उज्जैन दौरे पर रहेंगे. वह महापौर पद के प्रत्याशी मुकेश टटवाल और पार्षदों के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली की शुरूआत करेंगे. इससे पहले वह महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर पार्टी की जीत के लिए महाकाल बाबा से कामना करेंगे. इस दौरान सीएम के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद रहेंगे. दरअसल, निकाय चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मोर्चा संभाले हुए हैं.

महाकाल मंदिर से रैली की शुरूआत: उज्जैन से महापौर पद के प्रत्याशी बनाए मुकेश टटवाल के समर्थन में आज 22 जून को शहर में जन आशीर्वाद रैली निकाली जाएगी. इसमें सम्मिलित होने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आएंगे. सीएम दोपहर 2.30 बजे महाकालेश्वर मंदिर में पूजन कर रैली का शुभारंभ करेंगे. शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद पार्क पर रैली का समापन होगा. यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे.

इन मार्गों से निकलेगी जनआशीर्वाद रैली: मीडिया प्रभारी दिनेश जाटव (Media in charge Dinesh Jatav) ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हो रहा है. रैली महाकाल चौराहे से शुरू होकर पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सतीगेट, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा चौराहा, टावर होते हुए शहीद पार्क पर खत्म होगी.

