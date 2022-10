उज्जैन। दशहरे पर निकाली जाने वाली भगवान महाकाल की सवारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार शामिल होंगे, इस दौरान वे सवारी में पैदल चलकर नगरवासियों को 'महाकाल लोक' के लोकार्पण समारोह में पधारने का निमंत्रण देंगे. औपचारिक जुलूस प्राचीन मंदिर से शुरू होकर दशहरा मैदान तक जाएगा. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 856 करोड़ रुपये की लागत वाले महाकालेश्वर कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे.

5 घंटे बिताएंगे सीएम: उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने पीटीआई को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 2:15 बजे से पवित्र शहर उज्जैन पहुंचेंगे, वह यहां लगभग पांच घंटे बिताएंगे. अपनी यात्रा के दौरान, वह महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. दशहरा पर निकलने वाली महाकाल की सवारी में भी शामिल होंगे. सीएम के कार्यक्रम के अनुसार, सीएम का हेलिकॉप्टर कल दोपहर करीब 2:15 बजे पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेगा. वहां से वह पूजा करने के लिए महाकाल मंदिर जाएंगे. दौरे को लेकर डीएम, नगर आयुक्त, शहर के एसपी, स्मार्ट सिटी सीईओ सहित शीर्ष अधिकारियों की एक बैटरी, और अन्य ने मंदिर परिसर का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया.

पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर: इस साल औपचारिक जुलूस को एक भव्य जुलूस के रूप में देखा जा रहा है जो कि अधिक धूमधाम के बीच आयोजित किया जाएगा. क्योंकि महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर को किया जाएगा. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. 'महाकाल लोक' के उद्घाटन के बाद, पीएम मोदी, चौहान और अन्य नेता एक मेगा कार्यक्रम के लिए शिप्रा नदी के पास कार्तिक मेला मैदान में एकत्रित होंगे. मैदान में पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं.

7 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे सीएम: एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, सभी सुरक्षा इंतजाम की योजना बनाई गई है और हम 11 अक्टूबर को होने वाले बड़े आयोजन से पहले तैयार हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या चौहान बुधवार को 'महाकाल की सवारी' में भाग लेंगे, जिस पर उन्होंने कहा, यह अभी निश्चित नहीं है कि वह इसमें कितना समय व्यतीत करेंगे, लेकिन उनके कुछ समय के लिए जुलूस में भाग लेने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शाम करीब सात बजे उज्जैन से सड़क मार्ग से भोपाल के लिए रवाना होंगे. चौहान के साथ बुधवार को उज्जैन यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ नेता भी उनके साथ होंगे.

Dussehra 2022: सत्य, धर्म और अच्छाई का प्रतीक है विजयदशमी, जानिये दशहरे को लेकर अलग-अलग मान्यताएं

राजसी मूर्तियां की गईं स्थापित: अधिकारियों के अनुसार, 'महाकाल लोक' के विकास में एक मध्य मार्ग क्षेत्र, एक पार्क, कारों और बसों के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाया गया है. इसके अलावा सौर प्रकाश व्यवस्था, तीर्थयात्रियों के लिए एक सुविधा केंद्र, एक मेगा प्रवेश द्वार, पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन भी शामिल है. शिव तांडव श्लोकों को प्रदर्शित करने वाले 108 अलंकृत स्तंभों की स्थापना की गई है. साथ ही शिव पुराण से ली गई विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाले 52 भित्ति चित्रों के साथ एक प्रकाश और ध्वनि प्रणाली भी विकसित की गई है. उन्होंने कहा कि कई अन्य राजसी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं.

(CM Shivraj to visit Ujjain on Dusshera) (Shivraj offer prayers at Mahakaleshwar temple) (CM Shivraj will join Mahakal Sawari) (Mahakal Corridor Updates)