उज्जैन। श्रावण मास की शुरुआत 14 जुलाई से होगी. प्रजा का हाल जानने के लिए 18 जुलाई को बाबा महाकाल (Baba Mahakal) की पहली सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी. कोरोना महामारी के दौरान बाबा महाकाल की सवारी नए मार्ग से निकाली जा रही थी, लेकिन अब परंपरागत पुराने मार्ग से ही बाबा महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलेंगे. सवारी के दौरान बाहर से हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं. इस दौरान प्रशासन विशेष व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम करता है. इसी का जायजा लेने के लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया.

उज्जैन कलेक्टर, एसपी ने किया पार्किंग स्थलों का निरीक्षण

उज्जैन कलेक्टर, एसपी ने किया निरीक्षण

कलेक्टर ने महाकाल की सवारी के दौरान दर्शनार्थियों के प्रवेश एवं निर्गम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. फेसिलिटी सेन्टर से बड़ा गणपति के बीच निर्गम और प्रवेश के लिए मार्ग को व्यवस्थित कर बैरिकेटिंग किए जाने का निर्देश दिए. बारिश के पानी की निकासी के लिए चैनल बनाने और बड़ा गणेश से लेकर महाकाल मंदिर के प्रवेश और निर्गम द्वार तक श्रद्धालुओं को बारिश के पानी से बचाने के लिए टीन शेट लगाने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के मुतीबिक श्रावण एवं भादौ मास में वीआईपी प्रवेश बेगमबाग तथा श्रद्धालु एवं दर्शनार्थियों को चारधाम मंदिर मार्ग एवं नृसिंह घाट के सामने गंगा गार्डन से होकर प्रवेश की व्यवस्था की जा रही है. वीआईपी प्रवेश बेगमबाग क्षेत्र से होगा.(Baba Mahakal come out of old route in Sawan)

यहां होगी पार्किंग व्यवस्था: श्रावण-भादौ मास में श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए बनाए जा रहे पार्किंग स्थलों के लिए निर्देश दिया कि, प्रथम सवारी के पर्याप्त समय-पूर्व सभी पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए. कलेक्टर ने पार्किंग पर किए जा रहे समतलीकरण, मुरमीकरण के कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई. हरिफाटक ब्रिज के नीचे ई-रिक्शा के पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन हेतु बड़नगर क्षेत्र से आने वाले वाहनों की पार्किंग कार्तिक मेला ग्राउण्ड पर तथा देवास, इंदौर एवं अन्य स्थानों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मन्नत गार्डन, कर्कराज तथा चारधाम मंदिर पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है. (Sawan 2022 Collector SP walking tour of riding route)

बेरिकेटिंग के निर्देश जारी: कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकालेश्वर प्रशासक को श्रावण एवं भादौ मास में दर्शनार्थियों को बेरिकेटिंग से चलायमान दर्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा साथ ही लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को समय-पूर्व सम्पूर्ण बेरिकेटिंग का कार्य पुलिस के मार्गदर्शन में करने के निर्देश दिए हैं.