उज्जैन। उज्जैन रेलवे जीआरपी पुलिस को मुखबिर से बुधवार देर रात सूचना मिली कि एक ट्रेन में बम होने की जानकारी है. ये सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. सूचना थी कि गोरखपुर -बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में एक संदिग्ध व्यक्ति बैग में विस्फोटक ले जा रहा है. जीआरपी और सिटी पुलिस द्वारा ट्रेन की सर्चिंग की गई. हालांकि इस मामले में किसी भी अधिकारी ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया.

ट्रेन में बम की अफवाह से मचा हड़कंप

एक संदिग्ध युवक को पकड़ा : सूत्रों के अनुसार एक युवक को जीआरपी पुलिस के हवाले किया है. युवक से पूछताछ की जा रही है. जैसे ही यात्रियों को पता चला कि ट्रेन में संदिग्ध व्यक्ति और बम की सूचना है तो सर्चिंग के दौरान अफरा तफरी मच गई. गोरखपुर- बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना की तरह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर शाम 7:55 पर आती है और 8:20 पर उज्जैन से रवाना होती है. लेकिन गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन 11:20 पर उज्जैन पहुंची. इसके बाद 12:30 पर ट्रेन को रवाना किया गया. उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले जीआरपी को ट्रेन में संदिग्ध व्यक्ति और बेग होने की सुचना मिली थी.

सर्चिंग के बाद ट्रेन को रवाना किया : इस पर सिटी पुलिस और बम स्क्वाड को सूचित किया गया. जैसे ही ट्रेन उज्जैन स्टेशन पर पहुंची तो पुलिस ने ट्रेन को घेरकर सर्चिंग शुरू कर दी. सर्चिंग के दौरान यात्रियों में अफरातफरी मच गई. ट्रेन की एक-एक बोगी की सर्चिंग की गई. इस दौरान एक संदिग्ध युवक की भी जांच की गई. इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया. सूत्रों के अनुसार संदिग्ध युवक को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है.

