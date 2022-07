MP में एक रोड़ होगा उस छोटी बच्ची के नाम, जिसके गड्ढों में गिरकर गवांई थी जान? जानिए किस शहर में हो रही है यह मांग

MP के विदिशा शहर में क्लास 6th में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची, जिसने अभी साइकिल चलानी सीखी ही थी. उसका सपना था फर्राटा फरते हुए साइकिल से स्कूल जाने का. मगर जिस रास्ते पर चलकर स्कूल की दूरी नापने की उसकी हसरत थी. कभी पूरी नहीं हो पाई. वजह MP के शहरों मे सड़कों में बने जानलेवा गड्ढे. पढ़िए पूरी कहानी कि क्यों एमपी का यह शहर एक रोड़ को उस छोटी बच्ची के नाम कराना चाहता है.

Kamla Nehru Zoo Indore: सैलानियों को देखने को मिलेगा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शुमार किंग कोबरा

MP के इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 12 फीट लंबा किंग कोबरा सांप लाया गया है. इस मेल किंग कोबरा की उम्र लगभग तीन साल है. अब जू में आने वाले दर्शक इसे निहार सकेंगे.

New Jet Aircraft of MP Government: किराये के विमान से मिलेगा छुटकारा, करोड़ों खर्च कर नया जेट विमान खरीदेगी सरकार, जानें कीमत और खासियत

MP सरकार को जल्द ही किराये के विमान से छुटकारा मिल जाएगा. प्रदेश सरकार जल्द ही करोड़ों रुपये खर्च करके नया जेट विमान खरीदने जा रही है. जिसके लिए विमानन विभाग ने अमेरिकन कंपनी टैक्सट्रान के टेंडर को फाइनल करते हुए अमेरिकी कंपनी से जेट विमान खरीदने पर अपनी सहमति दे दी है. जानें सरकार के साइटेशन एक्सेस जनरेशन टू विमान की कीमत व खूबियां...

Balaghat Janpad Election: शिवराज के 'मंत्री चोर' हैं नारे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे पर लगाया सदस्यों को अगवा करने का आरोप

बालाघाट में जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच काफी तनातनी का माहौल नजर आया. (Balaghat Janpad Election) गोणवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के खिलाफ मंत्री चोर है के नारे लगाए. जानें क्या है पूरा मामला

Weather Report : MP में 29 जुलाई के बाद फिर मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी, अभी ग्वालियर- चंबल संभाग में मेहरबान

मध्यप्रदेश में 29 जुलाई के बाद फिर मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी. अभी ग्वालियर- चंबल संभाग में मौसम मेहरबान है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. (Monsoon activities increase after July 29 in MP) (Monsoon in Gwalior and Chambal division)

Shajapur MP Crime News : विजय जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर पार्षद समीउल्लाह पर लगा NSA, उज्जैन जेल भेजा

शाजापुर में नगर पालिका के वार्ड 12 से नवनिर्वाचित पार्षद समीउल्लाह के खिलाफ गुरुवार को रासुका की कार्रवाई की गई. समीउल्लाह खान द्वारा बीते 17 जुलाई को निकाली गई विजय रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे. इसके बाद कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(NSA) के तहत मामला दर्ज किया. उसे शाजापुर से उज्जैन स्थित केन्द्रीय जेल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में भेजा गया. (In Shajapur Councilor Samiullah accused NSA) (Raising slogans of Pakistan Zindabad) (Pakistan Zindabad during victory procession) (Councilor Samiullah sent to Ujjain jail)

Surprising Style Thieves: इन बदमाशों की चोरी करने की स्टाइल हैरान करने वाली, वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल, 10 मिनट में माल उड़ाते हैं

इंदौर में नमकीन कारोबारी के घर को निशाना बनाकर 50 लाख रुपए से अधिक की चोरी करने वालों को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया. इनसे पूछताछ जारी है. अन्य आरोपियों की तलाश में इंदौर पुलिस दिल्ली और गाजियाबाद भी गई थी. आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई तरह की जानकारी दी है. पुलिस ने हैदराबाद के जिन चोरों को पकड़ा है, वारदात करने की उनकी स्टाइल हैरान करने वाली है. (Surprising style of stealing these crooks) (Crooks use walkie talkies) (Stealing goods in 10 minutes)

Indore Bad Picture: स्वच्छ शहर का शर्मनाक VIDEO, पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचने के लिए नहीं है सड़क, खाट पर रखकर ले जाते हैं शव

इंदौर में द्वारकापुरी निवसी लीलाधर ने बुधवार को फांसी लगा ली थी. (Indore Suicide Case) जिसका आज पोस्टमार्टम होना था. परिजन मृतक लीलाधर का शव लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन मुख्य सड़क से जिला अस्पताल परिसर में प्रवेश करने के लिए उन्हें शव को सड़क पर ही रखना पड़ा. (Indore Health Department) आगे सड़क न होने और रास्ता दलदली होने पर परिजनों को मजबूरन शव को खाट पर लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाना पड़ा. (Dead Body Carried On Charpai In Indore)

Bjp Paidal March: वीडी शर्मा ने अधीर रंजन को बताया अपराधी, सदन की सदस्यता खत्म करने की मांग की

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी ने भोपाल में पैदल मार्च निकाला. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा राष्ट्रपति के बारे में बोलकर अधीर ने अपराध किया है. इसके लिए पूरी कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए.

Sand Mafiya: ग्वालियर चंबल में रेत माफिया एक्टिव, कार्रवाई करने पर मिलती है मौत, पुलिस पर हमले के मामले बढ़े, अवैध उत्खनन जारी

इस समय पूरे देश भर में ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध उत्खनन कर रहे माफिया सुर्खियां बटोर रहे हैं, शिवराज सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी यह माफिया अंचल की नदियों के सीना को छलनी करने में लगे हुए हैं. जब भी सरकार और प्रशासन इन पर तिरछी नजर करती है तो वे इसका जवाब बंदूकों से देते हैं, यही कारण है कि अंचल में अभी तक कई माफिया आईपीएस सहित कई पुलिस अधिकारियों की जान ले चुके हैं. ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे महत्वपूर्ण चंबल नदी, सिंधु नदी, और पार्वती नदी है, जहां माफिया लगातार अवैध रेत का उत्खनन कर मध्य प्रदेश सरकार को चुनौती देती नजर आ रहे हैं. सबसे खास बात यह है अंचल में यह माफिया पिछले कई वर्षों से रोज लगभग 20 से 30 लाख का अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन से हार कर सिर्फ बयानों तक सीमित रह गई है.