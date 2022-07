Balaghat Protested: कीचड़ में तबदील सड़क पर रोपा लगाकर जताया विरोध, मंत्री जी के क्षेत्र का है ये आलम

बालाघाट में ग्राम पंचायत परसवाड़ा में बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने कीचड़ से सनी सड़क पर धान का रोपा लगाकर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने कई बार जिम्मेदार लोगों से समस्याओं को लेकर शिकायत की. लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है. इधर राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे (Ramkishore Kavre) ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है.(Protest by planting a road in Balaghat)

Jabalpur Love Triangle: प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले प्रेमी ने नर्मदा नदी से कूदकर दी जान

जबलपुर में प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने नदी से कूदकर जान दे दी. युवती PTM कंपनी में काम करती थी. पुलिस को जांच में पता चला है कि युवती की नजदीकियां PTM कंपनी के मैनेजर से बढ़ गई थी. यह बात बादल पटेल को नगवार गुजरी, दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद होता था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही हत्या और आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा.(Boyfriend commits suicide after killing girlfriend) (Girl shot dead in car in Jabalpur)

Cruel Aunty Indore : आठ साल की भांजी के साथ 'चांडाल मामी' ने क्रूरता की हदें पार की, बच्ची की व्यथा सुनकर रोंगटे खड़े जाएंगे

इंदौर में 8 साल की बच्ची के साथ उसकी मामी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. मामी अपनी भांजी को बेइंतहा प्रताड़ित करती थी. यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जला दिया गया. पुलिस ने चाइल्डलाइन को सूचना देकर बच्ची को इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है. पुलिस ने बच्ची की मामी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. (Chandal aunt crossed limits of cruelty) (cruel aunty beatup miner niece)

Indore Medical College Ragging: मेडिकल कालेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग, एंटी रैगिंग कमेटी से शिकायत के बाद FIR दर्ज

इंदौर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की घटना सामने आई है. (Indore Medical College Ragging) घटना सामने आने के बाद मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस से की. पुलिस ने रैगिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इंदौर के कॉलेजों में पहले भी रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों इंडेक्स कॉलेज में रैगिंग (Ragging in Index College Indore) से परेशान होकर एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था.

Truck Auto Accident Balaghat: नशे में धुत ट्रक चालक ने स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, 5 स्कूली बच्चे घायल

बालाघाट में हादसे की खबर है. परसवाड़ा थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए. 2 गंभीर घायलों को इलाज के लिए बालाघाट जिला चिकित्सालय शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया.(Truck hit auto in Balaghat)

Murder shivpuri MP : बेटे ने पिता की हत्या के लिए ऑनलाइन गैंगेस्टर को दी सुपारी, घर में करा दिया मर्डर

शिवपुरी जिले के पिछोर में अंधे कत्ल का खुलासा पुलिस ने कर दिया. पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि बेटे ने पिता की हत्या गैंगस्टर से कराई है. बेटे ने गैंगस्टर को ऑनलाइन खोजा था. इसके बाद बेटे ने गैंगस्टर को अपने घर में रुकाया और रात में अपने ही सामने गैंगस्टर से पिता को गोली से उड़वा दिया. पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. (Son gave supari to online gangster) (Father got murdered at home)

Panna Petrol Pump Firing: दिनदहाड़े लूट की फिराक में पेट्रोल पंप पहुंचे बदमाशों ने की फायरिंग, वारदात CCTV कैमरे में कैद

पन्ना। जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि, उन्हें कानून का खौफ नहीं है. ताजा मामला पन्ना जिले के गुनौर थाना क्षेत्र का है. यहां तीन नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप (Petrol Pump) को लूटने की कोशिश की.एक बदमाश के द्वारा कट्टे से फायर भी किया गया. हालांकि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से जान बचा ली है. तीनों बदमाश अब फरार हैं. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद (Incident Caught On CCTV Camera) हो गई.

Sehore MP News : आष्टा के विधायक रघुनाथ मालवीय ने पूर्व विधायक के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में बधाई दे डाली

विधानसभा क्षेत्र आष्टा के पूर्व विधायक रंजीत सिंह गुणवान का निधन हो जाने से पूरे जिले में लोग दुखी हैं और लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसे में आष्टा के वर्तमान विधायक रघुनाथ मालवीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे श्रद्धांजलि सभा में वह अपने संबोधन में बधाई दे रहे हैं. (Ashta MLA congratulated in tribute) (Tribute meeting on death of former MLA)

Gwalior Nagar Nigam : ग्वालियर नगर निगम में लाज बचाने के लिए BJP में सभापति पद पर मंथन

ग्वालियर नगर निगम में महापौर का पद कांग्रेस के हाथों गंवाने के बाद बीजेपी अब लाज बचाने के लिए सभापति पद पर अपनी पार्टी के आदमी को बैठाने की तैयारी में लगी है. इसी को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बंगले पर पार्षदों के साथ बैठक की. (Gwalior Municipal Corporation chairman election) (Brainstorming on chairman of BJP)

Kavad Yatra World Record: गोल्डन बुक में नाम दर्ज करा चुकी संस्कार कावड़ यात्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की और अग्रसर

गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी जबलपुर की संस्कार कांवड़ यात्रा अब एक और नया इतिहास बनाने वाली है, जो जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रही है. 25 जुलाई को सुबह ग्वारीघाट से प्रारंभ हुई इस यात्रा के दौरान हजारों कांवड़िए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कैलाशधाम मटामर पहुंचेंगे. (Sanskar Kavad Yatra registered Golden Book) (Sanskar Kavad Yatra way to world record)