ISIS Module Case: देश के 6 राज्यों में NIA की बड़ी कार्रवाई, भोपाल और रायसेन में जारी है छापेमारी

ISIS मॉड्यूल केस (ISIS Module Case) में रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने छापेमार कार्रवाई की है. इस दौरान NIA ने 6 राज्यों में 13 संदिग्धों के यहां कार्रवाई की है. इस के तहत मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन में भी NIA की टीम की छापेमार कार्रवाई जारी है.

Media on Target: "अब देश में लड़ाई 'बिकाऊ' व 'टिकाऊ' के बीच में है, मीडिया इस लोकतंत्र की हत्या पर मौन क्यों है ? "

भोपाल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के पाला बदलने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया पर निशाना साधा है. सिंह ने ट्वीट में कहा, "अब देश में लड़ाई 'बिकाऊ' व 'टिकाऊ' के बीच में है. लोकतंत्र बचाना है तो 'टिकाऊ' को चुनो. ये बिकाऊ लोग जो जनमत को बेच रहे हैं, वे सही कीमत मिलने पर देश को नहीं बेच देंगे ?. (Digvijay Singh targeted the media)

Gender Neutral: 'राष्ट्रपति' शब्द को जेंडर न्यूट्रल घोषित किया जाए, कांग्रेस के नेता ने उठाई मांग

भिंड से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के नेता देवाशीष जरारिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर 'राष्ट्रपति' शब्द को लैंगिक तटस्थ अर्थात जेंडर न्यूट्रल करने की जरूरत बताया है. इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व में कुछ शब्दों के लेकर उदाहरण दिया है. जरारिया ने अधीर रंजन चौधरी के कथन पर माफी भी मांगी है. (President Word Gender Neutral)

Nishank Rathore Case: निशांक राठौर की PM Report में चौंकाने वाले खुलासे, ड्रग्स का आदी था B.Tech स्टूडेंट

भोपाल के बीटेक स्टूडेंट निशांक राठौर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत ट्रेन से पैर कटने के बाद अधिक खून बह जाने की वजह हुई थी. रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र के शरीर पर किसी रस्सी या तार से बांधे जाने के निशान नहीं मिले हैं. इधर, एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई है कि दो सालों में निशांक केवल 28 दिन ही कॉलेज गया था. वह ड्रग एडिक्ट हो चुका था, जिसके चलते उसने मोबाइल ऐप और सभी दोस्तों से रुपए उधार लिए थे. निशांक राठौर की मौत के मामले में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लेनदेन की बात भी सामने आई है. (Bhopal Btech Student Nishank Rathore) (Nishank Rathore Post Mortem Report)

Khandwa Lawyer Threaten: नुपुर शर्मा का समर्थन करना वकील को पड़ा भारी, पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन

नुपुर शर्मा का समर्थन करना खंडवा के वकील को उस समय भारी पड़ गया, जब उसके पास पाकिस्तान से जान से मार देने का धमकी भरा फोन आया. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है. (Khandwa Lawyer Threaten)

Lieutenant Apoorva Trivedi: "रायसेन गर्ल" बनीं भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट, CM शिवराज ने इस अंदाज में दी बधाई

रायसेन की बेटी अपूर्वा त्रिवेदी भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट बन गई है, उनकी इस उपलब्धि पर सीएम शिवराज ने सहित कई नेताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है. (Lieutenant Apoorva Trivedi)

Bhind Martyred Mohar Singh: अमरनाथ में ड्यूटी कर रहा चंबल का लाल शहीद, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

श्रीनगर में तबीयत बिगड़ने से आचानक हुई मौत के बाद आज शहीद मोहर सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए भिंड में जनसैलाब उमड़ पड़ा, इस दौरान लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. (Bhind Martyred Mohar Singh)

Nag Panchami 2022: सोमवार को 12 बजे खुलेंगे उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, नए ब्रिज से दर्शन करेंगे श्रद्धालु

2 अगस्त को नागपंचमी पर्व पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी. पर्व को लेकर भगवान महाकाल के भक्तों में अपार उत्साह है. महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट एक साल बाद सोमवार रात 12 बजे खुलेंगे. परंपरा अनुसार महंत विनीत गिरीजी महाराज भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन करेंगे. इसके बाद आम दर्शन का सिलसिला शुरू होगा. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि नए ब्रिज से श्रद्धालुओं को सहजता और शीघ्रता से दर्शन करने की सुविधा मिलेगी.

Rape in Rewa: प्यार में बदली दोस्ती, 7 जन्मों की कसमें और शादी का झांसा देकर तीन साल तक बलात्कार, आरोपी अब पहुंचा जेल

रीवा में एक युवक ने युवती के साथ नजदीकियां बढ़ाईं. फिर मंदिर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया. आरोपी ने वादा किया कि परिवार को राजी कर उसके साथ शादी करेगा. युवती उसकी बातों में आ गई. इसके बाद करीब 3 साल तक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता को जब पता चला कि युवक ने दूसरी जगह शादी कर ली है तो उसने थाने का दरवाजा खटखटाया. पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.(Rape In Rewa)

Indore Hawkers Zone: अब क्लीन सिटी के हर वार्ड में बनेंगे हॉकर्स जोन, नगर निगम ने विक्रेताओं को दिया 50 हजार का लोन

इंदौर नगर निगम पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहर के सभी 85 वार्डों में हॉकर्स जोन बनाने जा रहा है. विक्रेताओं को दुकानदारी के लिए एक व्यवस्थित स्थान मुहैया कराया जाएगा. ताकि विक्रेताओं को अपनी आजीविका चलाने में कोई दिक्कत न हो. इसको लेकर आयोजित समारोह में केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्यमंत्री कौशल किशोर ने रेहडी अथवा विक्रेताओं को सम्मानित किया.(PM Svanidhi Yojana) (Hawkers zone will be made in Indore)