Chhindwara Police Action: स्कूल से मासूम को किडनैप कर ढाई लाख की फिरौती मांगी, पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को दबोचा

छिंदवाड़ा के चौरई में स्कूल संचालक के छोटे भाई के बेटे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया गया. पुलिस ने महज 2 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. बताया जा रहा है कि अपहरण करने वाले स्कूल संचालक के खेतों में ही मजदूरी करते थे.(Child Kidnapping in Chhindwara)

Kobra Found in Betul: खेत में नजर आया किंग कोबरा, वीडियो में देखिए भक्तों के लाए हुए दूध को कैसे फटाफट पी गए नाग देवता

बैतूल। ग्रामीण क्षेत्रों में सांप नजर आना आम बात है. लेकिन, सावन यानि भोले बाबा की भक्ति का महीना हो और उनके प्रिय नाग देवता कहीं नजर आ जाएं तो नजारा कुछ और ही होता है. ऐसे में सांप केवल सांप नहीं रह जाते हैं. ऐसा ही कुछ शुक्रवार सुबह बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक में देखने को मिला. ग्राम भुसकुम के एक किसान के खेत में दिखा यह सांप कोई सामान्य सांप नहीं था बल्कि कोबरा था. कोबरा को देखे जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई.

MP Politics : राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा - MP में कांग्रेस विधायकों ने अपने मन की बात सुनी

राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के बाद आए नतीजे और क्रॉस वोटिंग को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस बचती है या नहीं, यह देखने लायक है. (Home Minister Narottam Mishra said) (Cross voting in Presidential election) (Congress MLAs listened their mind in MP)

Jabalpur Assault Video: 10 रुपए के लिए युवक से मारपीट कर घसीटा, थाने के नजदीक हुई घटना का वीडियो वायरल

जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में कुछ दुकानदारों ने चंद रुपयों के लिए एक युवक के साथ बेहरहमी से मारपीट कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दुकानदार युवक को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह पूरी घटना थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई. लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं लगी. जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है.(Jabalpur Assault Video Viral) (Shopkeepers beat man for 10 rupees in Jabalpur)

MP High Court : SC से याचिका खारिज होने के बाद HC में लगा दी, जबलपुर नगर निगम पर 50 हजार जुर्माना

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम जबलपुर के उस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद पुनः हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. कोर्ट ने इसके लिए नगर निगम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. (Dismissal of petition in SC imposed HC) (Fine on Jabalpur Municipal Corporation)

Bollywood Stars in Indore: इंदौर में हुआ 'एक विलन रिटर्न्स' फिल्म का प्रमोशन, हीरो और विलन को लेकर सस्पेंस बरकरार

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम और अभिनेत्री दिशा पटानी व तारा सुतारिया अपनी आने वाली फिल्म 'एक विलन रिटर्न्स' (Ek Villain Returns) के प्रमोशन के लिए इंदौर आए. जैसे ही लोगों को जानकारी लगी तो एयरपोर्ट के बहार इन सितारों की एक झलक पाने के लिए फैंस इकठ्ठे हो गए. फिल्म 29 जुलाई को रिलीज होगी. इसका सीक्वल आठ साल बाद आया है.(Film Ek Villain Returns star cast reached Indore)

Pashupatinath temple Mandsaur : पशुपतिनाथ मंदिर की दान पेटियों की राशि गणना शुरू, अब तक छह लाख रुपए मिले, इनमें विदेशी मुद्राएं भी

मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में दान पेटियों में जमा राशि का गणना जारी है. पहले दिन करीब 6 लाख रुपये पहली छह पेटियों से मिले हैं. इनमें देश के अलावा विदेशी मुद्रा भी शामिल है. (Counting of donation of Pashupatinath temple) (Till now six lakh rupees received) (Including foreign currencies)

Jabalpur Medical University: अजब एमपी के गजब कारनामे, बीपीटीएच परीक्षा में एक ही रोल नंबर 100 बार किया जारी

मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (Madhya Pradesh Medical Science University) में होने वाले भ्रष्टाचार में एक और कारनामा जुड़ गया है. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी परीक्षा में एक रोल नंबर को सौ से अधिक बार टाइप कर स्टूडेंट्स के लिए परिणाम जारी कर दिये गए. अब अधिकारी इसे टाइपिंग में एरर बताकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं.(University Feat Same Roll Number issued 100 Times)

MP Weather Report: डिंडौरी जिले में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाट और मंदिर डूबे

डिंडौरी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में भारी बारिश का दौर जारी है. बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. निचले इलाके जल मग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन भी खासा प्रभावित नजर आ रहा है. जिले में बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है. नदी में बने मंदिर और घाट पानी में डूब गये हैं.

Mandsaur Crime News : मंदसौर में सामने आई पति की दिल दहला देने वाली करतूत, पत्नी को कमरे में 4 साल तक बंधक बनाए रखा

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में एक पति ने क्रूरता का सारी हदें पार कर दीं. यहां के पिपलिया कराडिया गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मानसिक रोगी बता कर 4 साल तक एक 100 वर्ग फीट के कमरे में बंदी बनाकर रखा. इतना ही नहीं उसने कमरे में ही टॉयलेट के लिए एक गड्‌ढा खोद रखा था. (Mandsaur Crime News)