मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का दौर लगातार जारी है. ऐसे में छतरपुर की एक बच्ची आस्था ने अपना दर्द बयां करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.(Power crisis in MP) (Undeclared power cut in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, छतरपुर की मासूम आस्था ने "मामा' को बताया अपना दर्द, पूछे ये सवाल...

मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित एक श्मशान घाट पर एक दलित परिवार को अंतिम संस्कार करने से रोका गया. जिसके विरोध में दलित परिवार के सदस्यों ने श्मशान घाट के बाहर धरना दिया. उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

MP : दलित को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट का इस्तेमाल करने से रोका गया

जबलपुर से मिस्त्री मोहम्मद अकरम ने कबाड़ के स्कूटर को सुपर स्कूटर बनाया है. जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है. अकरम ने बताया कि उनकी पत्नी पुराने स्कूटर पर बैठने पर नाराज होती थीं, जिसके बाद उन्होनें 70 से 80 हजार रूपये खर्च कर लगभग चार महीनों में उसे सुपर स्कूटर बना दिया. जिसको खरीदने के लिए लोगों ने 2 से 3 लाख रूपये तक कीमत लगा दी है मगर अकरम अपना नायाब स्कूटर किसी कीमत पर नहीं बेचना चाहते.

जबलपुर: पत्नी कहती थी नहीं बैठना खटारा स्कूटर पर, आज पूरे प्रदेश में सुपर स्कूटर की चर्चा

भोपाल में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर के सामने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक और युवती लिव इन में रह रहे थे. प्रेमी की हरकतों से तंग आकर प्रेमिका अपने घर आ गई थी. (Boyfriend committed suicide) (Girlfriend left him Boyfriend suicide) (Both were live in partners)

प्रेमिका साथ छोड़कर गई तो सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल से आग लगाकर जान दे दी, दोनों लिव इन में रहते थे

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी. कमलनाथ के बंगले पर आयोजित पूर्व मंत्रियों की बैठक में ये फैसला लिया गया.

कमलनाथ के बंगले पर पूर्व मंत्रियों की बैठक, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट पर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

रविवार को सीहोर में दो लोगों की मौत टाइम पर एम्बुलेंस के न आने पर हो गई. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक हज़ार नई एम्बुलेंस सेवा शुरू किये जाने पर पर सवाल खड़े किए हैं. 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक हज़ार हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाई थी. इन एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम शहर के लिए 18 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 मिनट रखा गया है.

दिग्विजय सिंह ने एम्बुलेंस सेवा पर खड़े किये सवाल, कहा समय पर एम्बुलेंस आ जाती तो दो लोगों की बच जाती जान

उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय ने आज होने वाली बीए, बीकॉम और बीएससी की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. अधिसूचना जारी करते हुए विश्वविद्यालय ने बताया है कि स्थगित परीक्षाओं के लिए अलग से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा. 2 मई को होने वाली परीक्षा बोरा समाज की ईद पर्व के कारण स्थगित की गई है.

उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय की आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित, अलग से जारी होगा परीक्षा कार्यक्रम

धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, इस साल यह पर्व 3 मई, बुधवार के दिन मनाया जाएगा. कृषि को लेकर भी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है. इस दिन से किसान पूजन के बाद अपने खेतों की बारिश के सीजन के लिए तैयारियां शुरु कर देते हैं. किसान मिट्टी के ढ़ेलों के जरिए पता करते हैं कि अगले चार महीनों में कितनी बारिश होगी, ताकि पता चल सके कि उनकी फसल कैसी होगी.

अक्षय तृतीया के दिन ही किसान पता लगा लेते हैं कितनी होगी मौसमी बारिश, जानिए क्या है तरीका...

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी में भगवान झूलेलाल की 31 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण बड़े हर्ष उल्लास के साथ किया गया. जिसमें मंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद शंकर लालवानी और पूर्व मंत्री रहे विधायक पारस जैन सहित कई दिग्गज शामिल हुए. जिन्होनें सिंधी समाज के लोगों के साथ खूब ठुमके भी लगाए.

उज्जैन: झूलेलाल की 31 फुट मूर्ति का अनावरण, सांसद और मंत्री ने सिंधी समाज के लोगों के साथ खूब लगाए ठुमके

इंदौर से जोधपुर जा रही यात्री बस रविवार की रात हादसे का शिकार हो गई. हादसा रतलाम के जावरा के पास हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत और 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. हादसे की वजह ओवरस्पीड व ओवरलगेज माना जा रहा है. घायलों का इलाज जारी है.

Ratlam Bus Accident: इंदौर से जोधपुर जा रही बस पलटी, 1 बच्चे की मौत, 40 से ज्यादा यात्री घायल