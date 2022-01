सागर। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है. सबसे ज्यादा नुकसान बुंदेलखंड को उठाना पड़ा है. इसी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अपने संसदीय क्षेत्र की बंडा विधानसभा पहुंचे. जहां उन्होंने फसलों के नुकसान का जायजा लिया और इसे एक बड़ी तबाही बताया. उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि फसलों की तबाही का उचित आकलन कर किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए.

मंत्री प्रहलाद पटेल ने लिया फसलों के नुकसान का जायजा

अधिकारियों को दिए निर्देश

शनिवार शाम को सागर जिले सहित बुंदेलखंड में हुई ओलावृष्टि को देखकर किसान सहम गए. लगातार बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई. ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा किसानों को गेहूं,मसूर, चना, बटरी और अलसी की फसल को नुकसान हुआ है. केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्राम मुहली और पटारी पहुंचकर किसानों से बातचीत की. उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को फसल के नुकसान का सर्वे करने का निर्देश दिया.

किसानों को दिया जाएगा उचित मुआवजा

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा - 'मैं किसान परिवार से हूं, इसलिए किसानों का दर्द समझ सकता हूं. मैंने नरसिंहपुर जिले में फसलों की भयानक स्थिति देखी है. बंडा क्षेत्र के ग्रामों का भी निरीक्षण किया. शिवराज सरकार ने सबसे पहले क्षतिपूर्ति के लिए आरबीसी में परिवर्तित किया था. हमें इमानदारी से नुकसान का आकलन करना चाहिए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिले.

