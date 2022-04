सागर। जगत जननी मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक युवक ने समूचा नींबू निगल लिया. लेकिन नींबू उसके गले में जाकर फंस गया. आनन-फानन में उसे निजी चिकित्सालय में ले जाया गया. जहां डाक्टरों ने बिना सर्जरी किए 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक के गले में फंसे नींबू को निकाल लिया. फिलहाल युवक खतरे से बाहर है. (Big incident on day of Ram Navami in Sagar)

अटकने लगी सांसे

घटना रामनवमी के दिन की है. युवक ने मां दुर्गा की भक्ति में ऐसा कारनामा करने की कोशिश की जिससे उसकी जान पर बन गई. इस युवक ने एक बार में पूरा नींबू निगलने की कोशिश की. नींबू गले में फंसने के कारण युवक की सांसे अटकने लगी. युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना सर्जरी किए नींबू को निकाल लिया.

छिंदवाड़ाः बिना बीज के नीबू की खेती करके खुशहाल हुए किसान

जा सकती थी जान : निजी चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉ. अंशुल नेमा के मुताबिक रविवार रात करीब 11 बजे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. युवक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. परिजन कुछ देर कर देते तो जान भी जा सकती थी. हालांकि ,ऑपरेशन थिएटर में युवक को बेहोश करके बिना सर्जरी किए नींबू निकाल लिया गया है.

(Sagar news lemon stuck in youths throat )