सागर। शहर में अमानक और जहरीली शराब की बिक्री के चलते पिछले 2 महीने में 10 मौतों की खबर को लेकर जिला प्रशासन ने खंडन जारी कर कहा कि जिले में जहरीली शराब से कहीं भी किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. इस तरह की शिकायत ना तो किसी थाने में दर्ज की गई है और ना ही आबकारी विभाग के सामने आई है. फिर भी जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने एक जांच दल गठित किया है. कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार शराब दुकानों की नीलामी की जा रही है.

अवैध शराब बिक्री और परिवहन पर प्रशासन सख्त: सागर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने इन खबरों को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर सीधे वाहन राजसात की कार्रवाई लगातार की जा रही है. जिले में जो इस तरह की मौतों की खबरें सुनने मिल रही है वह पूरी तरह से भ्रामक हैं. उन्होंने बताया क जहां भी अमानक शराब विक्रय की सूचना प्राप्त होती है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाती है. अब तक अवैध रूप से शराब परिवहन करने पर कुल 61 वाहनों पर कार्रवाई की गई.

जादू-टोना के शक में हत्या: जबलपुर में परिवार के सदस्यों की बिगड़ी तबीयत तो काट दी बुजुर्ग की गर्दन

जहरीली शराब से कोई मौत नहीं: वहीं इस मामले में सागर जिला चिकित्सालय की सिविल सर्जन डॉ. ज्योति चौहान ने जानकारी दी कि, पिछले तीन माह में 169 पोस्टमार्टम हुए हैं. जिनकी रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौत के साक्ष्य नहीं मिले हैं. जानकारी के अनुसार अधिकतम पोस्टमार्टम दुर्घटना से मृत हुए व्यक्तियों के हैं. पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने बताया है कि पिछले एक साल में अवैध रूप से शराब परिवहन एवं बिक्री पर 32 सौ से अधिक कार्रवाई की गई है.

अवैध शराब का गढ़ बन रहा भिंड! फिर पकड़ाई शराब की अवैध फैक्टरी, आरोपी गिरफ्तार

विशेष दल करेगा जांच, टीम गठित: जिला कलेक्टर ने बताया कि मकरोनिया,बमोरा और परसोरिया में जहरीली शराब से 10 मौतों का दावा निराधार, भ्रामक एवं तथ्यहीन है, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है. हालांकि उन्होंने मामले की विस्तृत जांच करने तथा मौत के कारणों के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत करने के लिए विशेष दल गठित किया है. चार सदस्यीय दल में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अखिलेश जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाह, सहायक आयुक्त आबकारी सी पी साल्वे एवं सिविल सर्जन डॉ ज्योति चौहान शामिल हैं. ये दल 48 घंटे के अंदर मौत के कारणों को स्पष्ट करेगा.

(No death due to spurious liquor in sagar)