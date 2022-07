सागर। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Elections) के बाद जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के गठन की कवायद चल रही है. इसी कवायद में सत्ताधारी दल किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं. टीकमगढ़ जिले की बल्देवगढ़ जनपद पंचायत से निर्वाचित एक महिला सदस्य के बेटे का ऑडियो वायरल हो जा रहा है. बताया जा रहा है कि ऑडियो में विधायक राहुल सिंह और जनपद सदस्य के बीच बातचीत हो रही है. जिसमें राहुल सिंह जनपद सदस्य को धमकी दे रहे हैं. गौरतलब है कि बल्देवगढ़ जनपद पंचायत खरगापुर विधानसभा के अंतर्गत आती है. जिसके विधायक उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह हैं.

टीकमगढ़ में कांग्रेस जनपद सदस्य को मिली धमकी

क्या है मामला: जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को गायब करने, अगवा करने और घुमाने ले जाने जैसी खबरें सियासी गलियारों में सुनने को मिल रही हैं. ताजा मामला टीकमगढ़ की खरगापुर विधानसभा की बल्देवगढ़ जनपद पंचायत का सामने आया है. जहां का एक ऑडियो वायरल हो रहा है. यह ऑडियो खरगापुर विधानसभा के ग्राम हटा के निवासी दुर्गेश यादव का बताया जा रहा है. इस ऑडियो में दुर्गेश यादव की दो व्यक्तियों से बात हो रही है और जनपद पंचायत चुनाव में समर्थन को लेकर धमकाया जा रहा है. ऑडियो में गोली मारने तक की धमकी दी जा रही हैं.

उमा भारती के भतीजे हैं विधायक राहुल सिंह

कांग्रेस उम्मीदवार के घर को घेरा: बल्देवगढ़ जनपद पंचायत में 25 सदस्य हैं. बल्देवगढ़ जनपद पंचायत के जो समीकरण बन रहे हैं, वह कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं. जिस व्यक्ति का ऑडियो वायरल हो रहा है, उसकी मां जनपद सदस्य निर्वाचित हुई है. ऑडियो में विधायक से बात करने की भी चर्चा हो रही है और वहां के विधायक उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह हैं. वह जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार के घर को घेरने और जबरन नामांकन वापस कराने को लेकर चर्चा में आए थे.

दुर्गेश यादव को धमकी का मामला गंभीर-कांंग्रेस: इस मामले को लेकर कांंग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांंग्रेस ने कहा कि ''जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत चुनाव के लिए भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है. यह बेहद गंभीर मामला है. निर्वाचन आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए. साथ ही पुलिस प्रशासन को दुर्गेश यादव एवं उनके परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए. ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके और सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मिल सके''.

''दुर्गेश यादव की माताजी जनपद पंचायत बल्देवगढ़ की सदस्य हैं. दुर्गेश यादव को भाजपा विधायक द्वारा धमकाया जा रहा है. भाजपा के नेता सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं. यह बिल्कुल सही नहीं है. इस मामले में प्रशासन को तत्काल कार्यवाही करना चाहिए''.-अजय सिंह यादव, उपाध्यक्ष मप्र कांग्रेस मीडिया विभाग

