सागर। ओबीसी आरक्षण निरस्त होने से नाराज ओबीसी महासभा ने (Ruckus over OBC reservation in MP) मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया. जिसको लेकर पुलिस मुस्तैद हो गई और कई इलाकों को सील कर दिया. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रोशनपुरा से लेकर सीएम निवास तक जगह—जगह बैरिकेड्स लगाए गए .

MP में ओबीसी आरक्षण पर हंगामा

मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन की तैयारी

बाबूलाल सेन के नेतृत्व में प्रदर्शन करने आ रहे लोगों को पुलिस ने रोशनपुरा पर गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है शहर में आठ हजार कार्यकर्ता अलग-अलग सीमाओं से आए हैं, जिन्हें पुलिस ने मुख्यमंत्री निवास तक आने से पहले ही रोक दिया. एयरपोर्ट से गांधी नगर पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर को भी हिरासत में ले लिया . बता दें कि ओबीसी महासभा के कई नेताओं को पुलिस ने शनिवार से ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था. कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं.

'कांग्रेस दे रही हवा'

इस प्रदर्शन को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra singh said congress is conspiring to spoil the atmosphere of the state) ने कहा है कि लोग ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस इसको हवा दे रही है. इस पूरे कथित आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है. उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए राज्य और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लग रही हैं. ऐसी स्थिति में प्रदेश का माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए. मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया. जो कि अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है. ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने देश के बड़े वकील हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है जिस पर कल सुनवाई है. भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि जब सरकार ओबीसी के कल्याण व हित के लिए सभी कदम उठा रही है तो फिर पिछड़ा वर्ग के नाम पर लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं.