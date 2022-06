सागर। मध्यप्रदेश में नगर निगम चुनाव (Sagar Municipal Corporation Election) प्रचार चरम पर है. ऐसे में बॉलीवुड कलाकार भी चुनाव प्रचार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं. इसी कड़ी में सागर से भाजपा की महापौर उम्मीदवार संगीता सुशील तिवारी के लिए फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी (Actor Mukesh Tiwari) वोट मांगते नजर आएंगे. दरअसल मुकेश तिवारी, संगीता तिवारी के देवर हैं. चाइना गेट फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले मुकेश तिवारी ने एक अलग पहचान बनाई है. बॉलीवुड के अलावा मुकेश तिवारी साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. फिलहाल मुकेश तिवारी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में लगे हुए हैं. जिसे जल्द खत्म कर सागर पहुंचेंगे और अपनी भाभी को जीत दिलाने के लिए प्रचार करेंगे.

सागर से भाजपा की महापौर प्रत्याशी हैं संगीता तिवारी

खलनायक की भूमिका में कमाया नाम: मुकेश तिवारी सागर के डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकले उन छात्रों में शुमार हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट से अभिनय की कला सीख कर बॉलीवुड तक का सफर तय किया है. इसके अलावा गोविंद नामदेव, आशुतोष राणा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने चरित्र अभिनेता के तौर पर इन तीनों चेहरों ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है. खासकर खलनायक की भूमिका में तीनों कलाकारों ने यादगार किरदार निभाए हैं.

भाभी के लिए वोट मांगेंगे फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी

सागर यूनिवर्सिटी से निकलकर एनएसडी पहुंचे, फिर नहीं देखा पीछे मुड़कर: सागर विश्वविद्यालय से निकलकर एनएसडी में प्रवेश लेने के बाद मुकेश तिवारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनके फिल्मी कैरियर की शुरूआत 1998 में रिलीज मल्टीस्टारर फिल्म चाइना गेट (Film China Gate) से हुई. चाइनागेट में मुकेश तिवारी डाकू जगीरा के किरदार में थे. फिल्म में शामिल उनके बुंदेली डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं. इसके अलावा उन्होंने प्रकाश झां प्रोडक्शन की फिल्मों गंगाजल, राजनीति और आरक्षण में अहम किरदार निभाए हैं. बॉलीवुड के अलावा मुकेश तिवारी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कई अहम फिल्मों में काम किया है. खासकर खलनायक की भूमिका में तमिल और तेलुगू फिल्मों में नजर आए हैं.

MP Urban Body Elections 2022: इंदौर महापौर पद के लिए BJP का प्रत्याशी तय, पुष्यमित्र भार्गव संभालेंगे कमान

सागर में इनके बीच होगी टक्कर: मुकेश तिवारी के बड़े भाई सुशील तिवारी राजनीति में सक्रिय हैं. सुशील तिवारी दो बार कांग्रेस के टिकट पर 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि दोनों बार उनको बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन से हार का सामना करना पड़ा. अपने पुराने मित्र नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के कहने पर कांग्रेस छोड़कर 2015 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था. फिलहाल बीजेपी में सुशील तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी को महापौर प्रत्याशी बनाया है. खास बात ये है कि संगीता सुशील तिवारी के सामने बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन के छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी कांग्रेस उम्मीदवार है. संगीता तिवारी ग्रहणी हैं और चुनावों में पति के लिए प्रचार कर चुकी हैं. उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. किया है.

8000 वोटों से हारे थे सुशील तिवारी: भाजपा प्रत्याशी शैलेन्द्र जैन, कांग्रेस प्रत्याशी निधी जैन के देवर हैं. उनसे सुशील तिवारी लगभग 8000 वोटों से हारे थे. उस चुनाव में मुकेश तिवारी अपने भाई सुशील तिवारी के चुनाव प्रचार के लिए फिल्मी दुनिया छोड़कर सागर में रहे थे, लेकिन फिल्मी दुनिया का जादू भी उस समय भाजपा के सामने नहीं चल पाया और सुशील तिवारी 8000 वोटों से चुनाव हार गए. उसके बाद सुशील तिवारी ने भाजपा ज्वाइन कर ली.

पति सुशील तिवारी के साथ संगीता तिवारी

पहले कांग्रेस और अब भाजपा के लिए मांनेंगे वोट: ऐसा नहीं है कि फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी पहली बार सागर के चुनावी माहौल में प्रचार प्रसार कर रहे हो. 2008 और 2013 में उनके भाई सुशील तिवारी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब मुकेश तिवारी ने दोनों बार अपने भाई के प्रचार के लिए सागर की गलियों की खाक छानी हैं. पहले वह पंजे पर वोट देने की अपील करते थे. लेकिन अब अपनी भाभी संगीता तिवारी के लिए जनता के बीच जाएंगे और भाजपा के लिए वोट मांगेंगे. मुकेश तिवारी जब बुंदेली में प्रचार-प्रसार करते हैं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है.

(MP Urban Body Elections 2022) (Actor Mukesh Tiwari entry in election campaign) (Mukesh Tiwari will campaign for sagar bjp mayor candidates)