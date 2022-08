सागर/नीमच/श्योपुर। सागर जिले में शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. धसान नदी में आई भारी बाढ़ के चलते ढकरानिया गांव में 20 लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन को मिली थी. एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इन 20 लोगों की जान बचाई है. वहीं नीमच जिले में दोस्तों के साथ नदी का जलस्तर देखना आया एक मासूम नदी में गिर गया. इधर श्योपुर जिला भी बारिश से बेहाल है. चम्बल और पार्वती नदियों में उफान का दौर जारी है. कई गांवों में घरों में चम्बल का पानी घुस गया है. श्योपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से संपर्क कटा हुआ है.

सागर में टापू पर बैठकर बचाई जान, SDRF ने सुरक्षित निकाला: सागर पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को दिन भर हुई बारिश के बाद से धसान नदी में पानी बढ़ता गया. नदी किनारे बसे ढकरानिया गांव के 20 लोग फंस गए और एक टापू पर बैठ कर जान बचाने की गुहार लगा रहे थे. ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी. जिसके निर्देश पर राहतगढ़ एसडीएम, एसडीओपी राहतगढ़ थाना और सीहोरा चौकी का बल गांव पहुंचा. मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बाढ़ में फंसे 20 लोगों को सकुशल बाहर निकाला.

सूचना के बाद भी नहीं छोड़ा नदी किनारे बना घर: स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि रविवार को धसान नदी का जलस्तर बढ़ता देख नदी किनारे रहने वाले शिव शंकर, दामोदर पटेल को ग्राम पंचायत ने घर छोड़कर गांव में आने की सलाह दी थी. लेकिन परिवार मकान छोड़ने तैयार नहीं हुआ और रात भर हुई बारिश में नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उन्हें टापू पर बैठकर जान बचानी पड़ी.

नीमच में नदी में बहा 7 वर्षीय मासूम, तलाश जारी: नीमच जिले के गांव सुंडी में दोस्तों के साथ नदी का जलस्तर देखने आए मासूम पंकज गरासिया की बहाव में चप्पल बह गई. चप्पल को पकड़ने के दौरान मासूम नदी में जा गिरा और बहने लगा. कुछ लोगों ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग भी लगाई. लेकिन बहाव इतना था कि वह दूर बह गया. पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. SDRF की टीम मासूम को तलाश कर रही है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका है. प्लाटून कमांडर पुष्पा दवारे ने परिजनों से अपील की है कि बारिश के मौसम में बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें उन्हें अकेले कहीं नहीं जाने दें.

श्योपुर में 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में: चम्बल और पार्वती नदियांं उफान पर हैं. सामरसा, टोंगनी, बिचपुरी, जैनी सहित कई गांवों के घरों में चम्बल का पानी घुस गया है. वहीं 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं. श्योपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से संपर्क कटा हुआ है. प्रशासन की बढ़ी लापरवाही सामने आई है. प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने-पीने के कोई इंतजाम नहीं किये हैं. जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. पानी में तैरकर और ट्यूब के सहारे डूबे हुए सामान को निकाल रहे हैं.

