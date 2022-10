सागर। नेशनल हाईवे-44 पर अगस्त माह में 12 करोड़ कीमत के मोबाइल से भरे एक कंटेनर की लूट का मामला सामने आया था. गौरझामर थाना अंतर्गत लुटेरों ने एक ट्रक के जरिए कंटेनर को ओवरटेक कर कंटेनर मालिक को बंधक बनाकर कंटेनर को लूट लिया था. इस मामले में सागर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस को हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल इन आरोपियों से अन्य लूट की वारदातों पर पूछताछ की जा रही है.(robbed on National Highway MP) (Sagar robbed from Andhra Pradesh truck) (National Highway 44 Truck Loot) (mobile robbed from container)

यह है मामला: 26 अगस्त को फरियादी पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के सालनपुर निवासी मिथुन डे (36) ने थाना गौरझामर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, वह डीएचएल लोजिस्टिक कम्पनी का कंटेनर HR- 55 AD-0714 को लेकर हैदराबाद से दिल्ली जा रहा था. 25 अगस्त शाम करीब 7.30 बजे महाराजपुर और गौरझामर के बीच फोरलेन पर एक ट्रक पीछे से आया और ओवरटेक करके कंटेनर रोककर चार बदमाश कंटेनरक में चढ गए और मेरे साथ राड से मारपीट कर मेरे मुंह पर गमछा बांध दिया. जंगल में ले जाकर लगभग 2 घंटे बाद एक आईसर गाडी में डालकर नरसिंहपुर के आगे खेत में फेक दिया. बदमाशों के साथी मेरा कंटेनर लूटकर ले गए थे. कंटेनर मेंं रखे 526 मोबाइल फोन बाक्स का लॉक तोडकर लूट ले गए और कंटेनर सुरखी के पास हाईवे पर छोड गए. फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गौरझामर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. केस की गंभीरता देखते हुए विशेष टीम और गौरझामर पुलिस ने कंटेनर से लूटे गए 526 मोबाईल और 12 करोड रूपये कीमत और अपराध में उपयोग में लाए गए ट्रक को 26 अगस्त को इंदौर से पुलिस ने बरामद कर लिया था.

देवास से तीन आरोपी गिरफ्तार: आरोपियों की तलाश में 9 अक्टूबर को 3 आरोपी मिथुन कंजर (31) जिला देवास, जयप्रकाश कंजर (30) और योगेंद्र ( 27) को सोनकक्ष देवास से गिरफ्तारी की गई.अपराध में प्रयुक्त वाहन आईसर ट्रक की बरामदगी पुलिस गौरझामर को सफलता प्राप्त हुई. आरोपियों से थाने और जिले से संबंधित अन्य हाईवे लूट संबंधी मामलो में पूछताछ जारी है.