सागर। नवरात्रि पर्व को लेकर फलाहारी सामग्री में होने वाली मिलावट के खिलाफ सागर में अभियान चलाया गया. खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल मिलावटी सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक जब्त किया. इसी तरह बंडा में विभाग ने एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक और पानी के पाउच नष्ट किये. जिन प्रतिष्ठान पर यह कार्रवाई की गई उनके मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है.

नवरात्रि पर मिलावट से सावधान: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला सुरक्षा खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे सागर में फलाहारी खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर विशेष अभियान चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि नया बाजार स्थित अंकित अनिल एजेंसी ,मथुरा मिल में जांच के दौरान 2 क्विंटल सिंघाड़ा आटा व सेंधा नमक संदेहास्पद पाया गया. नमूने लेकर जिसे जब्त कर लिया. इसकी कीमत 30 हजार रूपए आंकी गई है.

एक्सपायरी डेट की कोल्डड्रिंक और पानी नष्ट किये: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय ने बंडा नगर में खाद्य प्रतिष्ठान दीपक ट्रेडर्स का निरीक्षण किया. जहां 15 कैरेट कोल्ड ड्रिंक्स एक्सपायरी डेट की मिलीं. 22 बोरी पानी पाउच भी ऐसे मिले जिस पर निर्माण तिथि अंकित नहीं थी. कोल्ड ड्रिंक्स के नमूने लिए और एक्सपायरी डेट की सामग्री एवं बिना पैकिंग तिथि वाले पानी के पाउच नष्ट कराए गए.

