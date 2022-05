पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हर चीज का अभाव है. सरकार जनता को मूर्ख बना रही है, लेकिन मतदाता समझदार है, वह सोच समझकर 2023 के चुनाव में वोट करेगा.

MP में खाद नहीं, बीज नहीं, कोयला नहीं और रोजगार नहीं, जनता को मूर्ख समझ रही सरकार: कमलनाथ

नए वित्त वर्ष 2022-23 का पहला महीना अप्रैल खत्म हो गया. आज यानी रविवार से नया महीना शुरू हो रहा है. 1 मई से कई बदलाव भी हो रहे हैं. इनमें से कुछ का तो आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में, जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है. (These rules will change from May 01) ( know what will change from May 01) (Gas cylinder can be expensive from May01)

आज 1 मई से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए- गैस सिलिंडर से लेकर क्या-क्या होगा बदलाव

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि भारत 2021 की रिपोर्ट में भू-जल दोहन में प्रथम रहा है. मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हर जिले में 75 तालाब खोदे जाने हैं. उन्होनें यह भी कहा कि डी सिल्टिंग का काम नहीं हुआ यह हमारी बड़ी भूल रही है.

2021 की रिपोर्ट के अनुसार भू-जल दोहन में प्रथम रहा भारत, डी सिल्टिंग न होना बड़ी भूल: प्रहलाद पटेल

अंबा गांव को सांसद जनार्दन मिश्रा ने गोद लिया गया है, इसके बावजूद भी गांव में विकास कार्य जीरो हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव जल संकट से जूझ रहा है .ईटीवी भारत की टीम को रियलिटी चेक में पता चला कि यहां सालों से लगे हैंडपंप सूखे पड़े हैं और भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं. (rewa water crisis)

सांसद का गांव: सांसद जनार्दन मिश्रा ने लिया था गोद, कई सालों से सूखे पड़े हैं हैंडपंप, अब बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण

दिल्ली में हुई समन्यवय बैठक के बाद प्रदेश सरकार और संगठन से संघ ने 18 महीने के कामकाज का ब्यौरा मांगा था. इसमें एससी/एसटी के साथ मप्र के मंत्रियों का परफॉर्मेंस, हिंदुत्व, ट्राइबल से जुड़े मुद्दों से जुडाव अहम था. सत्ता-संगठन के रिपोर्ट कार्ड पर संघ ने बीजेपी और संगठन के नेताओं को जमकर फटकार लगाई है. संघ दोनों की परफार्मेंस से नाखुश दिखाई दिया.

सरकार और संगठन के काम से नाखुश संघ, MP BJP को दी चेतावनी, गलतियां नहीं सुधारी तो सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है

अगले 24 घंटों के दौरान, पश्चिम और उत्तरी राजस्थान, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली और तेलंगाना, झारखंड, बिहार, आंतरिक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है.

जम्मू से लेकर पश्चिम बंगाल तक रही लू की स्थिति, अगले 24 घंटे रहें सतर्क

रीवा में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में आरोपी कोई और नहीं पड़ोसी ही निकला है. पुलिस ने घटना की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. (Rewa 4 years old girl raped) (Rewa Crime News )

Rewa Crime News: 4 साल की मासूम हुई हैवानियत की शिकार, पड़ोसी युवक ही निकला हैवान, गिरफ्तार

रीवा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट परिसर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रेमी जोड़े ने डिलीवरी ब्वॉय के साथ मारपीट कर दी. मारपीट से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को थाने ले आई. डिलीवरी ब्वॉय साइकिल से ऑर्डर की डिलीवरी देने के लिए जा रहा था, तभी पास से गुजर रहे प्रेमी जोड़े की स्कूटी से डिलीवरी ब्वॉय की साइकिल टकरा गई.

रीवा में प्रेमी जोड़े ने डिलीवरी ब्वॉय को पीटकर किया लहुलुहान, जानें वजह

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 40 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. रविवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Fuel Price Today: लगातार 40 दिन से बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

आज 1 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

Love Horoscope: रोमांटिक होगी लव लाइफ, गिफ्ट्स और सरप्राइज डेट की प्लानिंग से