Khandwa Mayor Election 2022: 5वीं बार फिर महापौर पद पर BJP का कब्जा, अमृता यादव जीतीं

खंडवा नगर निगम चुनाव 2022 में एक बार फिर महापौर पद पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है, बीजेपी की अमृता यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा मिश्रा चुनावी मैदान में धूल चटाई है. (Khandwa Mayor Election 2022)

Burhanpur Mayor Elections: बुरहानपुर मेयर की सीट पर माधुरी पटेल का कब्जा, कांग्रेस प्रत्याशी को 588 वोटों से हराया

बुरहानपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी माधुरी पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी शहनाज अंसारी को 588 वोटों से हराकर महापौर की कुर्सी हासिल की है. (Burhanpur Mayor Elections Results) (BJP Candidate Madhuri Patel won by 588 votes)

MP corporator Results: देवास, रायसेन, शाजापुर में BJP ने Congress को चारों खाने चित किया

मध्यप्रदेश की अधिकांश नगरपालिका और नगर परिषदों पर बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है. देवास नगरपालिका पर बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की है. शाजापुर में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है. धार जिले के बदनावर नगर परिषद में भी बीजेपी का जादू चला है. (Dewas Raisen Shajapur BJP beats Congress) (BJP wins most municipal councils)

Satna Mayor election 2022: भाजपा ने लहराया जीत का परचम, योगेश ताम्रकार ने भारी मतों से हासिल की महापौर की सीट

सतना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा को हजारों वोटों से हराकर महापौर की कुर्सी हासिल की है. (Satna Mayor election 2022) (MP urban body election results)

Datia MP Nikay Election Result : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह नगर दतिया नगरपालिका पर BJP की एकतरफा जीत, बड़ोनी में क्लीन स्वीप

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना का काम तेजी से चल रहा है. धीरे-धीरे रुझान भी सामने आने लगे हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह नगर दतिया में नगर पालिका पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है. इससे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा काफी खुश हैं. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया पर पीतांबरा माई की कृपा बरस रही है. (BJP unilateral victory Datia Municipality) (Town of Home Minister Narottam Mishra) (BJP clean sweep in Badoni)

Shivpuri Nagar Parishad Chunav: बदरवास में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा

शिवपुरी में तीन खनियाधाना, रन्नौद और बदरवास नगर परिषद के नतीजे आ गए हैं. बदरवास नगर परिषद में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है. यहां से 5 पार्षद निर्दलीय चुने गए हैं. जबकि 10 भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है.(Shivpuri Nagar Parishad Chunav)

Itarsi Nagar Palika Result : इटारसी नगर पालिका पर फिर बीजेपी का कब्जा, दोनों दलों से अध्यक्ष पद के दावेदार हारे

इटारसी नगरपालिका चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है. बीजेपी ने कुल 34 वार्डों में से 20 पर जीत का डंका बजाया. चुनाव की खास बात यह है कि बीजेपी व कांग्रेस से नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदार चुनाव हार गए हैं. (BJP again captures Itarsi municipality) (Candidates for president lost both parties)

Shajapur Municipal Council Result : शाजापुर नगर पालिका में BJP का डंका, Congress को झटका, AAP ने खाता खोला, देखें - पूरा रिजल्ट

शाजापुर नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है. भाजपा ने 17 वार्डों में जीत हासिल की है. वहीं कांग्रेस को केवल 9 सीटें मिली हैं. खास बात यह है कि यहां पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला है. (BJP sting in Shajapur Municipality) (Shock to Congress in Shajapur) (AAP opened account in Shajapur)

Vidisha Municipal Council Election: विदिशा में 27 सीटों पर भाजपा ने लहराया परचम, कांग्रेस-निर्दलीय के खाते में 6-6 सीटें

विदिशा में नगरपालिका परिषद के परिणामों में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है. यहां भाजपा के 27, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 6 जीते हैं.(BJP wins 27 seats in Vidisha)

MP Mayor Result: एमपी में मेयर चुनाव में कांग्रेस का खाता खुला, जबलपुर में मिली जीत, सिर्फ 2 सीटों पर लीड

मध्यप्रदेश में मेयर चुनाव के लिए पल पल का अपडेट. कौन है आगे कौन है पीछे, किसने की जीत दर्ज. जाने वो सब कुछ जो आपके शहर के मेयर के बारे में जानना जरुरी है. (MP Mayor Election Result Update) फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें 3 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है. फिलहाल नतीजों का औपचारिक ऐलान होना बचा है.