Road Accident Burhanpur इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, चार लोगों की मौत, कई घायल

MP के बुरहानपुर में इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. शाहपुर के पास पिकअप और अप्पे (ऑटो) की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. Road Accident Burhanpur

MP Heavy Rain बारिश से विदिशा जलमग्न, बाढ़ से प्रभावित इलाके का सीएम शिवराज करेंगे हवाई दौरा

विदिशा जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके जलमग्न हैं. बाढ़ को देखते हुए CM शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति पर समीक्षा कर रहे हैं. सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए खुद हवाई सर्वेक्षण करेंगे. इधर वायुसेना के 2 हेलिकॉप्टर को भी तैनात कर दिया गया है. MP Heavy Rain,Vidisha Water Logging, Vidisha Heavy Rain, CM Shivraj Video conferencing.

Ujjain Jyotiraditya Scindia शहर में मातम का माहौल, चार बच्चों की एक साथ जली चिता, परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे सिंधिया

उज्जैन के नागदा में हुए भीषण हादसे में मृतक चार बच्चों के शवों को मुखाग्नि दी गई. इस घटना के बाद से पूरे शहर में मातम छाया हुआ है. देर रात घायलों को देखने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को उचित उपचार के निर्देश दिए है. Ujjain Jyotiraditya Scindia,

Bhopal Shivraj Cabinet Meeting शिवराज कैबिनेट की बैठक निरस्त, मुख्यमंत्री कर रहे बाढ़ और बारिश को लेकर मत्रियों के साथ समीक्षा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों को साथ कैबिनेट बैठक करेंगे. बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. इसके अलावा कई नए फैसले भी लिए जा सकते हैं. आज की बैठक में प्रदेश के कई जिलों में नई यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी.Shivraj cabinet meeting,

शिवराज कैबिनेट की बैठक निरस्त, मुख्यमंत्री कर रहे बाढ़ और बारिश को लेकर मत्रियों के साथ समीक्षा. मुख्यमंत्री कर रहे बाढ़ और बारिश को लेकर मत्रियों के साथ समीक्षा. भारी बारिश के बाद जलभराव और बिजली व्यवस्थाओं की समीक्षा. मुख्यमंत्री ने की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए. बाढ़ में घिरे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और बुलाए गए. मध्य प्रदेश में बाढ़-बारिश से हालात बदतर, जनजीवन अस्त-व्यस्त. राजगढ़ मोहनपुरा कैचमेंट एरिया में अत्यधिक वर्षा. भारी बारिश के कारण ब्यावरा-पचोर रेल लाइन बाधित. ब्यावरा-पचोर लाइन पर चलने वाली सभी ट्रेनों को निरस्त किया गया

Amit Shah in Bhopal: नई शिक्षा नीति पर बोले गृहमंत्री, स्थानीय भाषा पर जोर हमें शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बना देगा

देश में अब तक जो शिक्षा नीति प्रचलित थी. वह बच्चों को सफल प्रोफेशनल बना सकती थी. डॉक्टर, इंजीनियर बना सकती थी, लेकिन जो शिक्षा नीति बच्चे को एक महान व्यक्ति ना बनाए, जो उसके व्यक्तित्व और मन की शक्ति का विकास ना कर सके, वह सही नहीं हो सकती. महान देश, सिर्फ नदियों, पहाड़ों और संसाधनों से नहीं बनते, बल्कि वो महान व्यक्तियों के कारण महान होते हैं. 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है. वह देश के बच्चों को महान व्यक्ति के साथ महामानव बनाएगी. Modi Govt Nai Shiksha Niti, Amit Shah Meeting Bhopal, Amit Shah New Shiksha Niti, MP New National Education Policy, Bhopal Amit Shah New Shiksha Niti

MP International Airport एमपी में बनेंगे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब विदेश की राह होगी आसान

राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हाल में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह Amit Shah की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई. बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Bhupesh Baghel प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सके. भारी बारिश के बाद दोनों मुख्यमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हुए.

Jabalpur Girl High Voltage Drama नशेड़ी युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिसकर्मी से उलझी, वीडियो वायरल

जबलपुर। बीती देर रात शराब के नशे में धुत युवती ने जमकर हंगामा किया. घटना सदर बाजार चौपाटी की बताई जा रही है. यहां नशे की हालत में युवती ने पहले चौपाटी के एक व्यापारी से जमकर विवाद किया, युवती को समझाने जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो वह उनसे भी उलझ गई. पुलिसकर्मी को यहां से निकल लेने की धमकी देने लगी. इसके बाद मौके पर केंट थाने से और पुलिस बल बुलाकर युवती को थाने ले जाया गया. फिलहाल युवती के इस हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

MP Heavy Rain शिवराज सिंह ने बुलाई आपात बैठक, प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के हालात पर चर्चा

मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी राज्य के लगभग 39 जिलों में बारिश जारी रहेगी. ऐसे में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बारिश से उत्पन्न हालातों पर चर्चा के लिए आपात बैठक की. MP Heavy Rain, Shivraj Singh called Emergency meeting

बारिश से सागर का हाल बेहाल, Gopal Bhargava ने अपने बेटे के साथ संभाला मोर्चा, हेल्पलाइन नंबर किया जारी

सागर। मध्यप्रदेश में भारी बारिश की वजह से जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. जिले के रेहली गढ़ाकोटा से निकली सुनार नदी उफान पर होने से निचली बस्तियों में जलभराव के हालात बन गए हैं. अत्यधिक जलभराव के कारण रेहली और गढ़ाकोटा के कई इलाकों की दुकानों और मकानों में पानी भर गया है. लगातार बिगड़ते हालात को देखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक भार्गव ने खुद मोर्चा संभाल लिया.