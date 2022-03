रीवा। हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कव्वाल को महंगा पड़ गया. मनगवां थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. रीवा में आयोजित उर्स के मेले में कव्वाली गाते वक्त कव्वाल शरीफ परवाज ने हिंदुस्तान को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का पता नहीं रहेगा. यह वीडियो इनरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

हिंदुस्तान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कव्वाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कव्वाली के दौरान दिया विवादित बयान : रीवा के मनगवां में हर साल उर्स के मेले का आयोजन होता है. यहां अनवर शाह की मजार पर चादर चढ़ाई जाती है. हर बार की तरह इस बार भी कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया. कार्यक्रम में कानपुर से शरीफ परवाज तथा मुजफ्फरपुर से सनम वारसी नाम के दो कव्वाली गायकों को बुलाया गया था. कव्वाल ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया. बाद में कहा कि इनका तो कहीं पता ही नहीं चलता ऐसे में गरीब नवाज चाहे तो हिंदुस्तान का भी पता नहीं चलेगा.

वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज: कव्वाल द्वारा भरे मंच से हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक पंचू लाल प्रजापति भी इस टिप्पणी के दौरान मौजूद थे. स्थानीय लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए उर्स मेले के आयोजक तथा कव्वाल शरीफ परवाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 502 तथा 298 के तहत केस दर्ज कर लिया तथा जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी.

(Qawwal said hindustan will not be known) (FIR registered against Qawwal Sharif Parwaz)