रीवा। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बीते दो दिन पूर्व हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. युवक की हत्या किसी और ने नहीं, उसके तीन दोस्तों ने मिलकर की थी. शुक्रवार को मृतक अपने तीन दोस्तों के साथ घर से घूमने के लिए निकला था. जिसके बाद उसका शव बीते कल ताला थाना क्षेत्र स्थित आनंद गढ़ के जंगल से पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस ने जब मृतक के दोस्तों पर संदेह जाहिर करते हुए सख्ती से पूंछतांछ शुरू की तो उनके द्वारा जुर्म को कुबूल कर लिया गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार लिया है. जिनसे जानकारी जुटाई जा रही है. (Rewa Friends hatched a conspiracy to kill a friend)

जाने पूरा घटनाक्रमः दिल दहला देने वाली घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की है. गोविंदगढ़ निवासी 20 वर्षीय मृतक पवनधीर गुरुवार की सुबह अपने तीन दोस्तो के साथ घूमने के लिए घर से निकला था. जिसके बाद ताला थाना क्षेत्र स्थित आनंद गढ़ के जंगल में किसी अज्ञात युवक का शव मिलने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के बाद पता चला शव लापता युवक पवनधीर का था. पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्यवाही की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया था. (Rewa Plan murder after watching TV serial)

टीवी सीरियल देखकर बनाया हत्या और फिरौती का प्लानः जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने बड़े बड़े शौक पाल रखे थे. इसके अलावा वह नशे के शौकीन भी थे. शौक और नशे की लत को पूरा करने के लिए उन्हें घर से रकम भी नहीं मिल रही थी. जिसके लिए उन्होंने एक टीवी सीरियल का सहारा लिया. उसी टीवी सीरियल को देखकर पूरा प्लान बनाया और दोस्त की हत्या कर उसके परिजनों को फोन कर फिरौती की रकम वसूलने की साजिश रची. लेकिन इससे पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. मामले पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने आरोपियों से पूछतांछ पर जनकारी मिली है की उसके ही साथियों ने उसके गर्दन में चाकू घोंपकर हत्या की है. पूछतांछ अभी जारी है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. (Rewa murder Crime news)

मृतक के परिजनों से फिरौती मांगने का था प्लानः पुलिस ने मृतक के दोस्तों पर संदेह जाहिर किया और हिरासत में लेकर जब उनसे पूछतांछ की तो पहले वह पुलिस को गुमराह करते रहे. सख्ती दिखाने के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया. आरोपियों ने बताया की पवनधीर की हत्या के बाद वह उसके परिजनों को फोन कर के फिरौती की मांग करने वाले थे. लेकिन उन्हे मौका नहीं मिल पाया. वारदात में शामिल एक नाबालिग समेत शिवम बरगाही निवासी गोविंदगढ़ व मोहम्मद यासीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (Rewa plan to collect ransom from the family)

जंगल में लेजाकर गर्दन में घोंपा 70 रुपए का चाकूः बताया जा रहा है की चारों युवक आपस में गहरे दोस्त थे. तीनों आरोपी दोस्त घुमाने के लिए घर से पवनधीर को ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद गढ़ के जंगल ले गए. चारो दोस्तों को जंगल की ओर जाते स्थानीय लोगो ने भी देखा था. आरोपियों ने पहले ही बाजार से 70 रुपए का चाकू खरीद लिया था. और जंगल ले लेजाकर वही चाकू दोस्त पवनधीर के गर्दन में घोंप दिया. हमले के दौरान चाकू टूट गया था. आरोपियों ने मृतक का मोबाइल घटना स्थल से दूर लेजाकर फेंक दिया. जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है. (Rewa murder Crime news) (Rewa Plan murder after watching TV serial)