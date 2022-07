रीवा। मनगवां थाना क्षेत्र स्थित अतरैला प्लॉट गांव से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां बहू ने सास की गला रेत कर हत्या कर दी. इसमें एक और मोड़ सामने आया है. बाल्मीकि कोल नाम के शख्स ने दूसरी शादी रचाने के लिए अपनी बहू को सुपारी देकर अपने पत्नी की बेरहमी से हत्या करवा दी (sasur killed wife with help of bahu in rewa). हत्या की साजिश कुछ इस तरह से रची की वारदात की कहानी सुनकर अच्छे-अच्छों का दिमाग घूम जाए. ससुर ने बहू को तीन हजार रुपए में सुपारी दी थी. (Rewa Bahu killed mother in law)

पुलिस ने हत्या का किया खुलासा: बीते दिनों एक महिला का उसके घर पर खून से लथपथ शव पड़ा हुआ मिला था. उसके गर्दन और शरीर के कई हिस्सों में धारदार हथियार से किए गए वार के कई निशान थे (Rewa Murder Conspiracy). इसके बाद जब महिला के पड़ोसियों ने उसे गंभीर हालत में देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी. जिसके बाद धीरे-धीरे कर के हत्या के राज का पर्दाफाश हुआ. (Husband killed wife for another women in Rewa)

पति ने दूसरी शादी करने के लिए पत्नी को मारा: अतरैला बरासिंहा प्लॉट गांव का आरोपी ससुर दूसरी शादी करना चाहता था (Rewa Love Affair), इसलिए उसने पत्नी को ठिकाने लगाने की साजिश रची. बहू की सास से पटती नहीं थी, इसी बात का फायदा आरोपी ससुर ने उठाया. बहू भी लालच और सास से नफरत की वजह से इस काम के लिए राजी हो गई. वहीं इस मामले को लेकर मनगवां थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि 12 जुलाई की सुबह 5 बजे सरोज कोल (50) की हत्या कर दी गई थी. पुलिस को शुरुआत से ही बहू कंचन कोल (25) पर शक था. उसे हिरासत में ले लिया गया था. जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच बता दिया. इसके बाद सरोज के पति बाल्मीकि कोल (55) को भी गिरफ्तार कर लिया गया. ससुर ने हत्या के बदले बहू को जिंदगी भर रुपए देते रहने का वादा भी किया था. बहू ने ससुर के दिए हथियार से ही सास को मौत के घाट उतारा था.

सास से नफरत की वजह से की हत्या: आरोपी बहू ने पुलिस को बताया कि उसका सास से अक्सर झगड़ा होता रहता था. इससे वह परेशान रहती थी. ससुर भी दूसरी शादी करना चाहता था. दोनों ने मिलकर साजिश रचते हुए हत्या की. घटना से एक दिन पहले आरोपी ससुर किसी मामले में पेशी की बात कहकर मैहर चला गया था. वहां वह अपनी बहन के घर रुका था. वहीं बहू ने प्लान के अनुसार कमरे में सो रही सास पर पहले तवे से हमला किया. जब वह बेहोश हो गई, तो उसने ससुर के दिए हथियार से सास के गर्दन पर कई प्रहार किए. इससे मृतका गंभीर हो गई. वहीं आस-पड़ोस के लोगों को आता देख आरोपी बहू भाग निकली. इसके बाद लहूलुहान महिला को मनगवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, यहां से उसे एसजीएमएच रेफर कर दिया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. (Rewa Crime News)