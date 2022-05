रीवा। शहर में एक महिला के साथ चाकू की नोंक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला का कहना है कि उसे धमकाते हुए धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया गया. पीड़िता ने आरोपी युवक की धमकी का कई बार विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही. लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं माना. परेशान होकर पीड़िता थाने पहुंची और उसके साथ हुए अत्याचार की कहानी पुलिस को बताई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया और मामले की जांच शुरू कर दी. साथ ही पीड़ित महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है.

चाकू की नोंक पर दुष्कर्म: पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा की बाणसागर कालोनी निवासी आसिफ खान का उसके घर पिछले 4 महीने से आना जाना था. महिला ने युवक पर आरोप लगाते हुए कहा की उसके जेठ के बेटे के साथ आसिफ की दोस्ती थी. उसी के साथ वह कभी-कभी घर पर आया करता था. वह उसके बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाता था. इसी बीच युवक ने महिला से दोस्ती बढ़ाई और डरा-धमका कर मारपीट करते हुए चाकू की नोंक पर उसके साथ दष्कर्म किया. इसके बाद उसने कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. इस दौरान आसिफ ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा. साथ ही उसे व उसके बच्चों को धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव बनाने लगा.

Love jihad case in indore: पहचान छुपाकर दिया शादी का झांसा, 3 बच्चों के बाप ने युवती के साथ बनाए संबंध, रेप का मामला दर्ज

पुलिस कर रही तथ्यों की जांच: महिला थाना टीआई निशा मिश्रा ने बताया की एक महिला शिकायत पत्र लेकर थाने पहुंची है. महिला ने शिकायत की है की मुस्लिम युवक ने उसके साथ अश्लील हरकत कर उसका वीडियो बनाया है. युवक द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है. महिला की शिकायत पर शिकायती आवेदन लेकर मामले के जांच की जा रही है. चूंकि युवक मुस्लिम धर्म का है. शादी करने की बात भी उसने कही है. मामलें पर सभी तथ्यों की जांच की जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.(Muslim youth raped Hindu woman in rewa) (Pressure on women to convert religion)