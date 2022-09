रीवा। आबकारी विभाग के द्वारा शुक्रवार को जिले के पांच अलग अलग थानों में पूर्व में पकड़ी गई अवैध मदिरा को नष्ट किया गया है. जिसमें देसी व विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा थी. बताया जा रहा है कि थानों में लंबे समय से जप्त मदिरा रखी हुई थी. जिन्हें कलेक्टर के निर्देश पर नष्ट करने की कार्यवाही की गई है. बल्क में 2900 लीटर नष्ट की गई मदिरा की अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है. (Rewa destroyed illegal liquor worth 10 lakhs)

जिले में शराब की अवैध तस्करी पर अक्सर ही पुलिस के द्वारा जब्ती की कार्यवाही की जाती है. जिसके बाद पकड़ी गई शराब को नष्ट करने का काम किया जाता है. शुक्रवार को आबकारी विभाग के द्वारा इसी प्रकार से पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप को नष्ट किया गया. दरअसल आबकारी विभाग की टीम ने शुक्रवार की दोपहर कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रूप से पकड़ी गई शराब की खेप को नष्ट करने की कार्यवाही की. जिसमें तकरीबन 2 हजार 900 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया. आबकारी विभाग के द्वारा नष्ट की गई शराब की खेप में दोनों ही प्रकार की शराब थी. इस कार्यवाही के दौरान विक्रमदीप सांगर सहायक आयुक्त आबकारी विभाग, जिलाधिकारी, एसपी आबकारी सहायक आयुक्त मौजूद थे. (Rewa confiscated in police stations for years)

क्या बोले जिम्मेदारः आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त विक्रमदीप सांगर का कहना है कि अवैध रूप से पकड़ी गई शराब की खेप को अक्सर ही विभाग के द्वारा नष्ट किया जाता है. जिसके तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त कार्यवाही की गई है. जिलाधिकारी मनोज पुष्प के निर्देश पर लगातार ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी. (Rewa action taken on the instructions of collector)