रीवा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रातहरा बाई पास में मंगलवार को बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने सामने से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक को ही देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर मौके से फारार हो गया.

डंपर ने बाइक को पीछे से मारी भीषण टक्कर

डंपर के नीचे आए दो बाइक सवार : सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया. घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रातहरा बाईपास की है. बाइक पर सवार होकर तीन लोग नईगढ़ी थाना क्षेत्र से रीवा की और आ रहे थे. बाइक जैसे ही रातहरा बाईपास पहुंची तो पीछे से आ रहे बेलगाम डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगने के बाद बाइक में सवार एक महिला उछलकर दूर जा गिरी, जबकि एक अन्य महिला व पुरुष डंपर के पहियों के नीचे आ गये, जिन्हें डंपर कुचलता हुआ आगे बढ़ गया. हादसे में तीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

डंपर छोड़कर ड्राइवर फरार : घटना के बाद आरोपी डंपर चालक ने पहले डंपर सहित भागने का प्रयास किया लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वह एक संकरी गली में फंस गया, इसके बाद वह डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनो शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई. बताया जा रहा है की नईगढ़ी थाना क्षेत्र के निवासी पन्नालाल कोल अपनी भाभी मंती कोल व शांति कोल को लेकर बाइक से रीवा की ओर रहा था. तभी रातहरा बाईपास के पास पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक को जब्त कर थाने मे खड़ा कराया गया है. वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है.

ट्रक मालिक की हुई पहचान : एडिशनल एसपी शिवकुमार वर्मा ने बताया कि नईगढ़ी निवासी कोल समाज के तीन लोग बाइक में सवार होकर रीवा की ओर आ रहे थे, वह जैसे ही रीवा बाईपास के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी. डंपर मालिक की पहचान हो चुकी है. पुलिस और प्रशासन द्वारा मृतकों के परिवार को राहत राशि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. (Dumper hit bike from behind) (Man including two women died on spot) (Horrific road accident in Rewa)