बैतूल। आजादी के अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) को लेकर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा के अलावा कई एक्टिविटीज की जा रही हैं. पूरा जिला तिरंगामय दिख रहा है. जिले के मुलताई, सारणी, बैतूल बाजार, आठनेर थानों की पुलिस हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को घरों में झंडा लगाने के लिए प्रेरित कर रही है.

बैतूल में पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाई

तिरंगा लेकर बनाई मानव श्रृंखला: बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस विभाग बड़ा योगदान दे रहा है. पुलिसकर्मी आजादी के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं. कहीं बाइक रैली तो कहीं देश प्रेम के नारों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर पैदल यात्रा कर नागरिकों को तिरंगा फहराने का संदेश दे रहे हैं. इसी के चलते मुलताई की ताप्ती सरोवर में नौका विहार कर तिरंगा लहराया गया. वही सापना डैम पर हाथ में तिरंगा लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई. इस अभियान को सफल बनाने में नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम भी साथ दे रही हैं.

''हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पुलिस विभाग कई एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को अपने घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है. पुलिस द्वारा डैम के किनारे मानव श्रृंखला बनाई और सरोवर में नाव पर तिरंगा लहराया गया''. -संदीप सुनैश, सूबेदार बैतूल

रीवा में निकाली पैदल तिरंगा यात्रा: समूचे देश में आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. ऐसे में रीवा जिला प्रशासन के द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क से होते हुए शहर के गुढ़ चौराहे तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिरंगा यात्रा में कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित प्रशानिक अमले के अलावा पुलिस बल उपस्थित रहा. सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हाथ में देश की आन बान और शान तिरंगे को थामकर शहर में पैदल यात्रा निकाली. अधिकारियों को हाथ में तिरंगा लिए देख जनता ने भी रास्ते में रुककर सम्मान किया.

निवाड़ी में लगे इंकलाब जिंदाबाद के नारे

हिन्दुस्तान-इंकलाब जिंदाबाद के लगे नारे: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष व जामा मस्जिद के सदर गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने हिन्दुस्तान जिंदाबाद व इंकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर में तिरंगा रैली निकाली. और आम लोगों सहित दुकानदारों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील की. रैली के दौरान वक्फ वोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हम हिन्दुस्तान के साथ हैं. भारत के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं.

