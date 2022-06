रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में मामा के घर घूमने आई 3 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत की वारदात हुई है. पड़ोस में ही रहने वाला युवक बच्ची को उसके मामा के घर से आम खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. काफी देर बीत जाने के बाद बच्ची जब घर वापस नहीं लौटी तो उसकी मौसी उसे लेने पड़ोसी युवक के घर पहुंच गई. आरोपी युवक बच्ची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था. पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रीवा में 3 साल की बच्ची से रेप

आरोपी के नापाक इरादों को नहीं भांप सकी मां: जानकारी के अनुसार, एक माह पूर्व 3 साल की मासूम अपनी मां के साथ सेमरिया थाना क्षेत्र में अपने मामा के यहां घूमने आई थी. सोमवार की शाम बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी. इस दौरान उसकी मां भी वहीं मौजूद थी. तभी पड़ोस में रहने वाला युवक राजेन्द्र साकेत वहां आया. राजेंद्र के नापाक इरादों को बच्ची की मां नहीं समझ पाई थी. आरोपी बच्ची को आम खिलाने के बहाने उसे अपने घर ले गया और उसे अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया.

बच्ची के साथ दुष्कर्म: काफी देर बीत जाने के बाद जब बच्ची वापस घर नही लौटी तो मां ने अपनी बहन को पड़ोसी युवक के घर भेजा. मौसी जब पड़ोसी युवक के घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. आरोपी युवक बच्ची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था. कुछ देर बाद बच्ची की मां भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद मासूम पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई.

बच्ची को पड़ोस में रहने वाले युवक ने आम खिलाने के बहाने अपने घर बुलाया था. घर ले जाने के बाद उसके साथ युवक ने दरिंदगी की. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उस पर धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया. -निशा मिश्रा, थाना प्रभारी महिला थाना

(Rape of three year old girl in Rewa)