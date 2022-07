Gwalior Panchayat Chunav 2022: जिला और जनपद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टियों ने शुरू की घेराबंदी, तीर्थस्थलों पर भेजे गए कई नेता

ग्वालियर जिला और जनपद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव 2022 के पहले पार्टियों ने नेताओं की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है, इसी के तहत कई नेताओं को भाजपा-कांग्रेस ने तीर्थयात्रा पर भेजा है. (MP Panchayat Chunav 2022) (Gwalior Panchayat Chunav 2022)

Nishank Rathore: B.Tech स्टूडेंट की हत्या या आत्महत्या! पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे, गृहमंत्री बोले- SIT टीम करेगी जांच

निशांक राठौड़ केस तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. फिलहाल अब गृहमंत्री ने कहा है कि मामले में एसआईटी की टीम जांच करेगी.

Tussle Between Ministers : कार्यक्रम में क्यों नहीं आए गोविंद सिंह राजपूत, प्रहलाद पटेल करते रहे इंतजार, क्या है नाराजगी की वजह

'उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य' के तहत दमोह के मानस भवन में आयोजित बिजली महोत्सव में केंद्रीय जल शक्ति एवं राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकारें काम कर रही हैं. विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सोलर ऊर्जा इन सबका भविष्य है. वहीं, कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नहीं आए. मंत्री प्रहलाद पटेल उनका इंतजार ही करते रहे. बता दें कि सागर जिला पंचायत चुनाव को लेकर दोनों के बीच महाभारत छिड़ा हुआ है. (Why Govind Singh Rajput not come) (Prahlad Patel kept waiting) (Displeasure Govind Rajput on Prahlad patel)

Jabalpur High Court: नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण पर रिपोर्ट पेश, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा?

जबलपुर हाईकोर्ट(Jabalpur High Court) ने नर्मदा नदी पर हुए अवैध निर्माण की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. ये मामला 2008 से चल रहा है. (date of hearing extended on illegal construction in Narmada)

MP बिजली विभाग ने उपभोक्ता को थमाया अरबों का बिल, ऊर्जा मंत्री बोले- कार्रवाई से ज्यादा क्या चाहिए

MP बिजली विभाग का बड़ा कारनामा उजागर हुआ, जिसमें एक उपभोक्ता को कंपनी ने 34 अरब का बिजली बिल भेजा है. जिसके बाद उपभोक्ता और उसके परिजन की तबीयत खराब हो गई, फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है. (MP Electricity Department) (Gwalior Electricity Bill Of 34 Billion)

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, कांग्रेस के लिए एमपी में बनी एक अबूझ पहेली

राष्ट्रपति चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की क्रॉस वोटिंग अब भी पार्टी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है(president election cross voting). कांग्रेस लगातार ऐसे विधायकों की खोज में लगी हुई है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी.(mp congress cross voting)

Jabalpur Road Problem: एमपी का एक ऐसा गांव जो मूलभूत सुविधाओं से है अंजान, दलदल से भरी सड़क से गुजरने को मजबूर स्कूली बच्चे

जबलपुर में एक ऐसा गांव है जहां बारिश आते ही ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ जाती है. ग्रामीणों को कच्ची सड़क होने की वजह से बेहद परेशानी होती है. बच्चों को स्कूल जाने के लिए दलदल और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है. प्रशासन से ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग की है, जिसपर एसडीएम ने इसे जल्द पूरा करने की बात की है.

Indore Crime News: बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेराह चाकू से युवती को धमकाया, वीडियो हुआ वायरल

इंदौर। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाने के बाद भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में बदमाशों के द्वारा लगातार अलग-अलग तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चाकू के साथ युवतियों को धमकाते हुए नजर आ रहा है. वीडियो एमआईजी थाना क्षेत्र की एक चाट की दुकान के पास का बताया जा रहा है. जहां कुछ युवतियां खड़ी हुई थीं, इसी दौरान वहां पर एक युवक पहुंचा और किसी बात पर चाकू से युवतियों को धमकाना शुरू कर दिया.

Congress Protest Indore : युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में ED कार्यलय के बोर्ड पर कालिख पोती

ED द्वारा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से पूछताछ के विरोध में इंदौर में युवक कांग्रेस ने आक्रामक प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर वहां लगे बोर्ड पर कालिख पोत दी. पुलिस ने बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया. इसके बाद भी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे. (Youth Congress workers protest) (Soot on board of ED office in Indore)

MP High Court : हाईकोर्ट की LIVE स्ट्रीम सोशल मीडिया पर, वीडियो में छेड़छाड़ को लेकर पुलिस से शिकायत

सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की लाइव सुनवाई के वीडियो में छेड़छाड़ होने की शिकायत पुलिस में की गई है. कई यू ट्यूब चैनल कंटेंट में छेड़छाड़ कर इसे वायरल कर रहे हैं, जोकि आपत्तिजनक और अपराध है. शिकायत में बाकायदा इसके सबूत पेश किए गए हैं. (High court live stream on social media) (Complaint regarding video tampering)