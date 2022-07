MP में फिर चलेगा बदमाशों के खिलाफ अभियान, PHQ ने सभी एसपी को जारी किए आदेश

MP की राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों के एसपी को अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए पीएचक्यू द्वारा जारी किए गए हैं. साथ ही पुलिस अधीक्षकों से जिला स्तर पर इंटेलीजेंस सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है.

Ujjain Lokayukta Police Action: 12 हजार की रिश्वत लेते हुए पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, जमीन के नामांतरण के लिए मांगे थे 15 हजार

उज्जैन लोकायुक्त ने रिश्वत खोर पटवारी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार किया है. (Ujjain Lokayukta Police Action) मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा बताया गया कि जमींन के नामांतरण के लिए आरोपी पटवारी नितिन खत्री ने 15 हजार की रिश्वत की मांग की थी.

Betul MP News : कीचड़ से सराबोर होकर, खतरनाक नाले पार कर… आओ स्कूल चलें हम

बैतूल जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां नदी-नालों को पारकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं. मांडवी, जोगली, जोडियामऊ व कोयालरी में अगर आप बच्चों को स्कूल जाने की जद्दोजहद देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि ये हैं विकास के दावे. खतरनाक नालों को जान हथेली पर रखकर छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं. (School children cross dangerous drains) (villages misery of Betul district)

MP High Court : हाई कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में मॉनिटरिंग कमेटी से मांगा जवाब

भोपाल गैस त्रासदी मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष एनआईसी ने डॉक्टर-पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्तियों तथा नियुक्ति प्रकिया के संबंध में रिपोर्ट पेश की. युगलपीठ ने मॉनिटरिंग कमेटी को रिपोर्ट का अवलोकन कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने निर्देश जारी किये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गयी है. (High Court seeks reply Monitoring Committe) (Bhopal gas tragedy case in HC)

Ratlam MP News : BJP प्रत्याशी ने चुनाव हारने के बाद मनाया जश्न, डीजे के साथ जुलूस, खूब उड़ाए नोट

रतलाम में पार्षद का चुनाव हारने वाले एक बीजेपी प्रत्याशी ने जमकर जश्न मनाया. नेताजी ने डीजे के साथ आभार जुलूस निकाला और जमकर नोट उड़ाए. पूरे शहर में इस जुलूस की दिनभर चर्चा होती रही. (BJP celebrates losing candidate election) (After losing procession with DJ) (In ratlam blown notes After losing)

Gwalior Municipal Corporation: खूबसूरत होगी नगर परिषद की तस्वीर! अबकी बार महिलाएं चलाऐंगी शहर की सरकार

एमपी नगर निकाय चुनाव 2022 में इस बार ग्वालियर नगर परिषद की एक अलग ही तस्वीर दिखाई देगी. दरअसल इस बार शहर के 66 वार्डों में से 34 पर महिला पार्षद चुनी गई हैं, मतलब अबकी बार महिलाएं शहर की सरकार चलाऐंगी. (Gwalior Municipal Corporation)

MP Police Action: सट्टेबाज का टूटा आलिशान मकान, आरोपी पर दर्ज हैं कई गंभीर मामले

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में अवैध कारोबारी और माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान चला रहे हैं. इसके तहत उज्जैन के नीलगंगा थाना अंतर्गत सटोरिए जयेश आहूजा निवासी शास्त्री नगर का अवैध मकान और होटल नगर निगम की मदद से गिराने की कार्रवाई की गई. आरोपी पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

Baby Viral Video: जन्म के साथ संस्कृत का श्लोक बोलने वाला नवजात बच्चा, Video देख दुनिया दंग, लोगों ने कहा कलयुग का अभिमन्यु

Baby Viral Video: इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में एक से बढ़कर एक चमत्कारिक वीडियो सामने आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. इसमें एक नवजात बच्चा अपनी मां के साथ संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा है. नेटिजंस इसे देखकर दंग हैं और कह रहे हैं कि यह तो कलयुग का अभिमन्यु है. (hindu religion sixteen sanskar) (punsvan sanskar of hindu)

MP Crime News: आगर-मालवा में VHP कार्यकर्ता पर हमले को लेकर सरकार के तेवर सख्त, अभियुक्तों पर होगी NSA की कार्रवाई

आगर मालवा में एक युवक को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन करना महंगा पड़ गया. मतगणना स्थल से घर जा रहे युवक को कुछ लोगों ने रोककर जमकर पीट दिया. (Agar Malwa VHP Activist Ayush Attacked) युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है. मामले में गृहमंत्री ने बताया कि मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभियुक्तों पर एनएसए (NSA action on accused) के साथ ही जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी.

Digvijay Singh Statement: खरीद-फरोख्त ना हो सके, इसलिए 2023 में डेढ़ सौ सीटें जीतेंगे

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदश में कांग्रेस ने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिससे खरीद-फरोख्त न हो सके. उन्होंने दावा किया अब प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है. नगरीय निकाय चुनाव में मिले रिजल्ट पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया. (Digvijay Singh on horse trading) (Digvijay Singh said we win 150 seats)