MP Urban Body Elections: कटनी पहुंचे सीएम शिवराज, मंच से कहा- I LOVE U भांजे-भांजी

कटनी। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कटनी में 13 तारीख को मतदान होना है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan), बीजेपी प्रदेश अध्य्क्ष विष्णु दत्त शर्मा (BJP State President Vishnu Dutt Sharma) गुरूवार शाम चुनाव प्रचार के लिए कटनी पहुंचे थे. यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह पर स्वागत किया. इसके बाद काफिला रामलीला मैदान (Ramlila Maidan Katni) पहुंचा.

MP Panchayat Chunav: सरपंच प्रत्याशी का मतदाताओं को पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल

विदिशा। लटेरी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरखेड़ा घोसी से सरपंच प्रत्याशी महेश धाकड़ द्वारा मतदाताओं को पैसे बांटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें खुलेआम वोटों के लेनदेन की बात हो रही है और नोट बांटे जा रहे हैं. महेश धाकड़ तीसरी बार सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं. वीडियो की जांच करने बीती रात 10 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट बाबूलाल वर्मा गांव पहुंचे, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला.

MP Panchayat Chunav: भिंड में गोहद के महोरी का पुरा में ग्रामीणों किया मतदान बहिष्कार, समस्याओं को लेकर पहले ही किया था ऐलान

भिंड। गोहद में ग्राम पंचायत शेरपुर के गांव महोरी का पुरा में ग्रामीणों ने गांव में सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का एलान किया था. आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान हुआ और महोरी का पुरा पोलिंग बूथ क्रमांक 81 पर मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया. पूरा पोलिंग बूथ सूना नजर आया, खाली बैठे पोलिंग एजेंट ने बताया कि गांव की समस्याओं को लेकर पहले ही चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया था और इसी वजह से कोई भी ग्रामीण वोट देने नहीं आया है.

Morena BJP Manifesto: भाजपा का संकल्प पत्र जारी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा और सभागार की होगी स्थापना

मुरैना। नगरीय निकाय चुनाव (MP Urban Body Elections) को लेकर महापौर प्रत्याशी मीना जाटव के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Minister Narendra Singh Tomar) ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है. इस संकल्प पत्र में क्षेत्र का विकास और गरीब के कल्याण को पहली प्राथमिकता बताया गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, आगामी 5 वर्ष में मुरैना का विकास सुनियोजित तरीके से योजना बनाकर किया जाएगा.

Urban Body Election MP 2022 : दूसरे चरण की 18 जुलाई को होने वाली मतगणना अब 20 जुलाई को

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना की तारीख को 2 दिन बढ़ा दिया है. दूसरे चरण की 18 जुलाई को होने वाली मतगणना अब 20 जुलाई को की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को देखते हुए यह फैसला लिया है. (Counting of votes second phase increased) (Second phase voting now on July 20)

Accidents increased in Indore: हादसों का हाईवे! मृतकों की याद में NH के किनारे 30 KM में परिजनों ने बनाए 70 चबूतरे और मंदिर

इंदौर के आगरा-मुंबई हाईवे पर आए दिन होने वाले सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, लेकिन प्रशासन इन हादसों को कम करने या रोकने के लिए कोई खास रास्ता अबतक तलाश नहीं कर सका है.(Accidents increased in Indore) हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में अपनों को खो चुके लोगों ने इस राजमार्ग पर अपनों की याद में चबूतरे बना दिए हैं. मृतकों के परिजन समय समय पर यहां पूजा-पाठ करने भी आते हैं. (Family built platforms of dead on national highway) हाईवे के किनारे तकरीबन 60 से 70 चबूतरे बन गए हैं. जहां अक्सर पूजा पाठ होता रहता है.

MP Panchayat Election:फर्जी मतदान को लेकर आपस में भिड़े प्रत्याशियों के समर्थक, पुलिस खदेड़ते हुए ले गई थाने

भिंड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) के मतदान के दौरान मेहगांव जनपद में शुक्रवार को एक पोलिंग बूथ ( Mehgaon Polling Booth Fight) पर दो प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़ गए. अचानक हुए झगड़े की वजह से मतदान केंद्र पर मौजूद मतदाता भी डर गए. लड़ाई की जानकारी मिलते ही गोरमी पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल खराब कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई.

MP Panchayat Election Controversy: भिंड में चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप! SDM के बयान से बवाल, जानिए आखिर क्या है मामला

भिंड में जिला पंचायत वार्ड 5 से चुनाव लड़ी प्रत्याशी के परिजन और समर्थकों के साथ ओबीसी वर्ग ने गुरुवार देर रात 1 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर चक्काजाम कर दिया. प्रत्याशी मनीषा यादव के बेटे सोनू का आरोप है कि 'मतगणना के दौरान उनके एजेंट ने तीनों राउंड में मतपत्रों का मिलान किया था. जिसमें उनकी मां करीब 1500 वोटों से आगे चल रही थीं. जिसकी जानकारी खुद मतगणना की रात 4 बजे अटेर के रिटर्निंग ऑफिसर ने दी थी. लिखित जानकारी मांगने पर उन्होंने 14 जुलाई को प्रमाणपत्र दिए जाने की बात कही थी. लेकिन अब उन लोगों से सूचना मिल रही है कि, उनके विरोधी प्रत्याशी सुखपाल सिंह को 1600 वोटों से जीता दिया गया है'.

Hanuman Chalisa Vivad: कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद, छात्रों पर लगाया गया जुर्माना, समर्थन में उतरी बीजेपी

मध्य प्रदेश के सीहोर में छात्रों द्वारा इंस्टीट्यूट में प्रबंधन द्वारा शिकायत का निस्तारण ना किये जाने पर हनुमान चालीसा का पाठ किया. जिसकी दूसरे धर्मों के छात्रों द्वारा शिकायत की गई. पूरे मामले में इंस्टीट्यूट द्वारा पर छात्रों पर जुर्माना लगाए जाने से विवाद बढ़ गया. जिसके बाद वहां ड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, उन्हें समझाइश दी जाएगी.

MP Panchayat Election: चार पीढ़ियों ने एक साथ किया मतदान पूर्व मंत्री भी थे शामिल, देखें वीडियो

खरगोन। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) के तीसरे चरण के मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर सुखद नजारा दिखा. टेमला गांव के हाईस्कूल में बने मतदान केन्द्र क्रमांक 123 पर पूर्व कृषि राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने अपनी चार पीढ़ियों के साथ मतदान किया. 69 वर्षीय पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार (ex Minister Balkrishna Patidar) अपनी 95 वर्षीय मां लड़की बाई, 49 साल के बेटे नितिन पाटीदार और 26 साल के पोते नितिश सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला.