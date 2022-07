Damoh MP Janpad Election : छह घंटे में ही कांग्रेस की जनपद सरकार भगवा रंग में रंगी, कांग्रेसियों ने मंत्री गोपाल भार्गव पर साधा निशाना

दमोह में कांग्रेस को पंचायत चुनाव में एक और बड़ा झटका उस समय लगा, जब तेंदूखेड़ा के नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के समक्ष भाजपा की सदस्यता ले ली. कांग्रेसी इसे सत्ता पक्ष का दबाव बता रहे हैं. वहीं अध्यक्ष के भाई ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर आरोप लगाए हैं.(Within six hours Congress government change) (Congressmen targeted minister Bhargava)

bjp win gwalior: बच गई साख, दुर्गेश कुंअर जाटव बनी जिला पंचायत अध्यक्ष, सिंधिया खेमे पर फिर भारी पड़ा तोमर गुट

महापौर का चुनाव हारकर बीजेपी यहां अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर कुछ हद तक साख बचाने में कामयाब रही है, लेकिन इस दौरान बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर सामने आई. जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुई सदस्यों की घेराबंदी में नरेंद्र सिंह तोमर समर्थिक गुट ने सिंधिया गुट से एक बार फिर बाजी मार ली.

Mp Bjp celebration:जिला पंचायत में BJP की प्रचंड जीत, 54 में से 41 सीटों पर पार्टी का दबदबा, बहुत पीछे छूटी कांग्रेस

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव परिणाम को विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था.बीजेपी इसमें प्रचंड जीत हासिल कर गांवों में भी अपनी पैठ जमा चुकी है. जीत के इस जश्न में कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई है. (MP Panchayat Election)

Murder Indore : बदमाशों ने फूड डिलीवरी बॉय को चाकुओं से गोदा, गंभीर अवस्था में खुद पहुंचा अस्पताल, सुबह मौत

इंदौर में बदमाश बेलगाम हैं. खासकर रात में सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं है. गुरुवार रात फूड डिलीवरी बॉय को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया. वह खुद अस्पताल जाकर भर्ती हुआ. शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई. पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है. बदमाशों ने डिलीवरी बॉय की पहले जेब छानी. कुछ नहीं मिलने पर चाकू से वार कर दिए. (Miscreants stabbed food delivery boy) (Reached hospital himself in injured) (Delivery boy died in hospital)

BJP Congress leaders scuffle: दिग्विजय सिंह और विश्वास सारंग के बीच भिड़ंत! बात तू-तू मैं-मैं से आगे हाथापाई तक पहुंची, देखें Video

राजधानी भोपाल के जिला पंचायत कार्यालय में आज जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री विश्वास सारंग के बीच हाथापाई की नौबत आ गई. तनातनी ऐसी कि लोगों को बीच बचाव कर छुड़ाना पड़ा. इस झगड़े का Video जमकर Viral हो गया. कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन स्थानीय निकाय चुनावों में शिवराज सरकार के दबाव में काम कर रहा है.

International Tiger Day Special : देश का पहला प्राणी संग्रहालय जहां तीन कलर के टाइगर, रागिनी ने दिया तीन दुर्लभ शावकों को जन्म

इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय टाइगर ब्रीडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चर्चा में है. यहां पहली बार 11 साल की रागिनी नामक सफेद टाइगर ने वाइट, येलो और ब्लैक कलर के दुर्लभ टाइगर को जन्म दिया है. लिहाजा इंदौर का प्राणी संग्रहालय अब देश का ऐसा पहला प्राणी संग्रहालय है, जहां तीनों रंगों के टाइगर मौजूद हैं. इन शावकों को देखने इन दिनों चिड़ियाघर में खासी भीड़ उमड़ रही है. (Country first zoological museum Indore) (Indore Zoo where three colored tigers) (Ragini gave birth to three rare cubs)

MP High Court : भोपाल में श्मशान स्थल की जमीन पर नगर निगम कर रहा प्लॉटिंग, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया

भोपाल नगर निगम द्वारा श्मशान स्थल की जमीन में प्लॉटिंग किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस डीडी बसंल ने याचिका की सुनवाई करते हुए यथास्थिति के आदेश जारी किये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की गयी है.(Plotting on land of cremation in Bhopal) (Stay on Municipal Corporation plotting)

Gwalior News : फिजिकल रिलेशन के लिए सक्षम नहीं पत्नी, पति 8 साल से भटक रहा विवाह शून्य घोषित कराने

ग्वालियर का रहने वाला एक युवक पिछले आठ सालों से पत्नी को लेकर परेशान है. परेशानी भी बड़ी अजीब है. इस युवक की शादी भिंड की रहने वाली एक युवती से हुई. लेकिन जब युवक ने शादी के बाद फिजिकल रिलेशन बनाने चाहे तो वह नहीं बना सका. क्योंकि पत्नी इसमें अक्षम है. (Wife not capable of physical relation) (Husband wandering for 8 years) (Husband want to declare marriage void)

Bus Accident: इंदौर से कोटा जा रही बस टायर फटने से हाईवे पर पलटी, एक दर्जन यात्री घायल, यातायात हुआ बाधित

नेशनल हाईवे 52 पर झालावाड़ की तरफ से कोटा आ रही स्लीपर कोच बस पलट गई (Bus Accident in Kota). इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा यात्रियों को चोट आई है. इनमें 7 को अस्पताल ले जाया गया. जबकि गंभीर रूप से घायल महिला और एक पुरुष को झालावाड़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया. यहां उनका उपचार जारी है.(Road Accident In kota)

Jabalpur Assault Video: वर्दी पहने जवान ने बुजुर्ग को लात घूसों से पीटा, प्लेटफार्म पर घसीटा, वीडियो हुआ वायरल

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने जवान एक बुजुर्ग की बेरहम से लात-घूसों से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है. इस दौरान बुजुर्ग को प्लेटफार्म पर घसीटा भी गया. वीडियो जबलपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. GRP और RPF दोनों ही वीडियो की जांच करने में जुटी हुई हैं.