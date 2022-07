Seoni MP : सिवनी में BJP नेता ने पुलिस का बैरिकेड्स फेंका, TI घायल होने से बचे

सिवनी में जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में छपारा के बीजेपी नेता जिला महामंत्री जयदीप चौहान ने आपा खो दिया. उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को फेंक दिया. यह बैरिकेड्स पुलिस के पैरों के पास गिरा. इस दौरान पुलिस समझाती रही लेकिन कोई असर नहीं पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है. (BJP leader throws police barricades) (BJP leaders uncontroll in Seoni) (Seoni TI avoids getting injured)

Shahdol MP Crime News : शहडोल जिले के जंगल में पेड़ से हाथ-पैर बांधकर युवक की हत्या

शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत सनसनीखेज वारदात हुई है. एक युवक की अज्ञात लोगों ने जंगल में एक पेड़ से हाथ- पैर बांधकर हत्या कर दी है. गोहपारू पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. (Murder of young man in Shahdol district) (Murder of youth tying a tree)

Neemuch MP : नीमच जिले के पर्यटन स्थल झरनेश्वर महादेव के कुंड में डूबने से युवक की मौत

नीमच जिले के पर्यटन स्थल झरनेश्वर महादेव के कुंड में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई. वह युवक अपने 15 साथियों के साथ यहां घूमने आया था. हादसे के बाद परिजन सदमे में हैं. (Youth dies in kund Jhaneshwar Mahadev) (Jhaneshwar Mahadev tourist place Neemuch)

Engineering Aspirant Suicide Kota: सॉरी..मम्मी-पापा लिखकर फांसी पर झूला दमोह का छात्र, जानिए मौत की वजह

मध्य प्रदेश के दमोह निवासी 16 वर्षीय छात्र ने शुक्रवार को कोटा में आत्महत्या कर ली. छात्र 1 जून को कोटा में इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करने गया था. (MP Student Suicides In Kota) (Damoh Engineering Aspirant Suicide)

Nishank Rathore Case: निशांक ने ही किया था 'सिर तन से जुदा' पोस्ट, Loan App, Cryptocurrency के जाल में ऐसा फंसा की चली गई जान

भोपाल में बीटेक के छात्र निशांक राठौर की आत्महत्या मामले का अब तक खुलासा नहीं हो सका है. इस मामले में फोरेंसिक जांच पूरी हो चुकी है. जांच में सामने आया है कि उसके मोबाइल से बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई. निशांक राठौर की मौत मामले में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लेनदेन की बात भी सामने आई है. अब SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है. मगर साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि छात्र ऑनलाइन Load App के चक्कर में फंस कर डिप्रेशन का शिकार हो चुका था. (Nishank Rathore Case) (BTech Student Nishank Rathore) (Cryptocurrency)

Khargone MP : सावधान ! 5 सौ किलो नकली घी व 1700 लीटर खाद्य तेल जब्त, बड़े ब्रांड के रेपर बरामद

क्या आपने सोचा है कि जो घी और तेल आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहां और कैसे बना है. खरगोन जिले के बामनाला में नकली घी और तेल बेचने वाले व्यापारी के यहां खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 75 डिब्बों में 5 सौ किलो नकली घी और करीब साढ़े 5 हजार लीटर तेल जब्त किया है. बड़े-बड़े ब्रांड के नाम पर यहां नकली घी व खाद्य तेल बनाया जा रहा था. (Food department raid in Khargon) (5 hundred kg fake ghee and edible oil seized) (Big brand rappers recovered)

Sehore Talibani Punishment: पंचायत चुनाव हारने पर तालिबानी सजा, 'मेरी सरकार है मुझे हराया तुमने'...कहकर पंच को लाठियों से पीटा, वीडियो वायरल

सीहोर जिसे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें हारे हुए प्रत्याशी पंच को लाठी-डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. मारपीट में पंच बुरी तरह घायल हो गया है जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.(Sehore Panchayat Election) (Talibani punishment in Sehore) (Defeated Candidate Beat up Panch)

MP Weather Report: 2 अगस्त के बाद से प्रदेश में होगी झमाझम बारिश, विदिशा में झुलसा रही गर्मी

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में 2 अगस्त के बाद से तेज बारिश होने की संभावना जताई है. बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में सिवनी में सबसे ज्यादा डेढ़ इंच बारिश हुई.(MP Weather Report) (MP Weather update) (Heavy rain in MP after August 2)

Viral Video: पूर्व मंत्री इमरती देवी की फिसली जुबान, सिंधिया के धुर विरोधी नरेंद्र सिंह तोमर को बताया MP का CM

ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, दरअसल इमरती देवी ने सिंधिया के धुर विरोधी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बता दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत की खुशी में पूर्व मंत्री इमरती देवी मीडिया से बातचीत कर रही थी, इस दौरान उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार प्रकट किया.

Bhopal Jila Panchayat Election: हंगामे के बाद Congress ने की चुनाव रद्द करने की मांग, विश्वास सारंग बोले- पार्टी दिग्गी को बनाए गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष

मप्र कांग्रेस की मांग की है कि भोपाल जिला पंचायत चुनाव रद्द किया जाए, वहीं मामले पर विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग की है. (Bhopal Jila Panchayat Election)