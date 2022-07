News Raisen MP : सिंगल मदर होने के कारण नहीं दिया बच्ची को स्कूल में एडमिशन

रायसेन जिले के गैरतगंज के एक स्कूल ने सिंगल मदर को उसकी बच्ची को एडमिशन देने से इंकार कर दिया. महिला ने इसकी शिकायत कलेक्टर व एसपी से की है. (Single mother refused to admit daughter) (Problem of single mother) (Girl not given admission in school)

Panchayat Election MP 2022: दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कड़ा मुकाबला, दोनों दलों में 3-3 दावेदार

पंचायती राज के तीनों चरण संपन्न होने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए लोगों ने दावेदारी शुरू कर दी है. लेकिन अभी असमंजस बना हुआ है. बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है. दोनों दलों से तीन-तीन दावेदार सामने आ रहे हैं. (Tough contest for Damoh District Panchayat) (Three contenders in both parties)

Threatening Video: लोगों के घरों में कांग्रेस के झंडे देख भड़के रतलाम BJP महापौर प्रत्याशी बोले- फोटो खींचो, बंद करो सुविधाएं

रतलाम की एक गरीब बस्ती में कांग्रेस के झंडे देखकर भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रह्लाद पटेल भड़क गए. उन्होंने खुले आम लोगों को धमकाया है. उन्होंने कहा कि जिसने कांग्रेस के झंडे लगाए हैं उनके फोटो खींचो और सबकी सुविधाएं रुकवा दो. इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब कांग्रेस महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने भाजपा पर निशाना साधा है. वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रह्लाद पटेल ने सफाई पेश की है. (MP Urban body Election 2022) (BJP mayor candidate Pahlad Patel threatens voters)

Murder Betul MP : दुकान में काम करने वाली गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर ज्वैलर्स ने की हत्या

अपनी दुकान में काम करने वाली युवती को गर्लफ्रेंड बनाकर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद गर्लफ्रेंड उसे ब्लैकमेल करनी लगी. परेशान होकर युवक ने दुकान के नाबालिग नौकर के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी. बैतूल पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. (Tired of blackmailing by girlfriend) (Jewelers killed her girlfriend)

Rain In Betul District: सावन से पहले बैतूल में बारिश की झड़ी, पारसडोह और सतपुड़ा डैम के गेट खुले, घोड़ाडोंगरी में सबसे ज्यादा बारिश

बैतूल। सावन का महीना (Sawan Month 2022) शुरू होने में अभी 3 दिनों का समय है, लेकिन इससे पहले ही बैतूल जिले में सावन की झड़ी लग गई है. रविवार रात से ही जिले भर में अच्छी और लगातार बारिश हो रही है. जिले में अब तक औसत 57 मिलीमीटर बारिश हो गई है. सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश घोड़ाडोंगरी में हुई. बारिश के चलते आसपास के गांवों का सारणी से संपर्क टूट गया है. सारणी स्थित सतपुड़ा डैम के 7 गेटों को एक-एक फीट तक खोलना पड़ा है.

Rain Bhopal : भोपाल में 17 घंटे से बारिश, अभी तक 8 इंच बारिश, कई इलाकों में जलभराव, दो पेट्रेल पंप भी डूबे

मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. राजाधानी भोपाल में रविवार देर शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश सोमवार दोपहर तक एक सी रफ्तार में जारी है. इस दौरान निचली बस्तयों में पानी भर गया. शहर में शनिवार रात से अभी तक करीब 8 इंच बारिश हो चुकी हैं. सड़कें भी पानी से लबालब हो गईं. मुख्य रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप में पानी भर गया, उसे बंद करना पड़ा. एक और पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा है.

VD Sharma Attack Kamal Nath : BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ को बताया नॉनसेंस पॉलीटिशियन

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा (BJP state president VD Sharma) ने पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamal Nath) पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कमलनाथ को नॉनसेंस पॉलीटिशियन बताया. उन्होंने कमलनाथ के नगरीय निकाय चुनावों में मतदान न करने पर सवाल खड़े किए. (BJP state president VD Sharma said) (Kamal Nath a nonsense politician)

Home Minsiter Narottam Mishra : मुरैना मामले की जांच सीईओ को सौंपी, सिविल सर्जन को शोकॉज नोटिस

एंबुलेंस नहीं मिलने पर मुरैना जिला अस्पताल के बाहर 8 साल का मासूम अपनी गोद में दो साल के भाई का शव लेकर बैठा रहा. इस मामले में गृह मंत्री नरोत्त मिश्रा ने कहा कि बच्चा जब अस्पताल आया था, तब उसकी हालत खराब थी. डॉक्टर ने जब उसे मृत घोषित किया तो पिता बॉडी को अपने बेटे को सौंपकर अपने किसी रिश्तेदार के यहां चला गया. इसे सरकार ने गंभीर माना है. सीईओ जिला पंचायत को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है. शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी. सिविल सर्जन को इस मामले में शोकॉज नोटिस दिया गया है. (Home Minister Narottam Mishra said) (Investigation of Morena case handed over to CEO) (Show cause notice to civil surgeon)

Shivraj Road Show in Morena: ''नॉन सीरियस नेता हैं कमलनाथ, खुद वोट डालते नहीं जनता से कर रहे हैं मतदान की अपील"

मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों (MP Urban Body Election 2022) में बीजेपी पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है. इसका नजारा चंबल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले मुरैना में देखने को मिला. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के दिग्गज नेता मुरैना पहुंचे. भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे. साथ ही कांग्रेस और कमलनाथ को आड़े हाथों लिया. मुख्यमंत्री शिवराज ने उन्हें नॉन सीरियस नेता करार दिया. (Shivraj Singh Chouhan in Morena) (Shivraj Singh Targets Kamal Nath)

Cholera Outbreak in Sagar: हैंडपंप का दूषित पानी पीने से फैला हैजा, 60 लोग अस्पताल में भर्ती, गांव में लगाया गया शिविर

सागर जिले के पिड़रुआ गांव में हैंडपंप का दूषित पानी (Contaminated Water) 60 लोगों को बीमार कर चुका है. इनमें बच्चे भी शामिल हैं. बीमारों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में शिविर लगाया है. साथ ही लोगों को उल्टी-दस्त से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं. (60 cholera patient in Sagar)