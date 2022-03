'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर का विवादित बयान: विवेक अग्निहोत्री ने कहा- भोपाली मतलब होमोसेक्शुअल, कांग्रेस कराएगी FIR

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक विवादित बयान दिया है. उन्होनें कहा कि 'भोपाली मतलब होमोसेक्शुअल, यानी नवाबी शौक. कांग्रेस ने इस बयान को भोपालियों का अपमान बताया है, साथ ही आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता है कि फिल्म कोविड-19 के बाद से खुले सिनेमाघरों में 200 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है.

एमपी में बनेगा जेनोसाइड म्यूजियम, कश्मीर में हुए नरसंहार को दिखाया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण किया. इस दौरान अग्निहोत्री ने ऐलान किया कि वे भोपाल में जेनोसाइड म्यूजियम बनाएंगे. (Genocide Museum to be built in MP)

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ZOMATO को क्यों दी सख्त चेतावनी, बोले- सुधर जाएं नहीं तो कार्रवाई करेंगे

घर-घर खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो कंपनी को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि भोपाल व इंदौर शहर में 10 मिनट में फूड डिलीवरी कराने के दावे को पूरा करने के लिए जोमैटो के डिलेवरी ब्वॉय हवा की गति से वाहनों को दौड़ाते हैं. इस दौरान वे ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है.

मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर: लू से बचने के लिए करें ये आयुर्वेदिक उपाय...

आयुर्वेद मानता है कि पित्त की वृद्धि लू जैसे स्थिति के लिए जिम्मेदार होती है. आयुर्वेद के अनुसार झरने में अधिक समय बिताना चाहिए, जोकि रोजमर्रा की जिंदगी में मुमकिन नहीं है. हम अपने घर के अंदरूनी हिस्से को क्रॉस वेंटिलेशन के साथ अधिक नमी युक्त बना सकते हैं. अंदरूनी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम बनाए रखें.

IAS नियाज खान हुए और आक्रामक, सरकारों के TARGET पर क्यों रहता है ये IAS अफसर, पढ़ें ... 20 साल की सर्विस की कहानी

फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे और बगावती तेवर अपनाने वाले मध्यप्रदेश के आईएएस (IAS) अधिकारी नियाज खान कुछ दिनों से चर्चा में हैं. राज्य सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद उनके तेवर और कड़े हो गए हैं. नोटिस मिलने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सिर्फ खुदा से डरता हूं, इंसान से नहीं. खास बात यह है कि आईएएस नियाज खान अपनी सख्त और ईमानदारी की कार्यप्रणाली के कारण हमेशा सभी सरकारों के निशाने पर रहे हैं.

चंबल (CHAMBAL) इलाके में कैसे और क्यों बदला ट्रेंड, अब घरेलू महिलाएं अपने कंधे पर क्यों टांगने लगीं बंदूक

पूरे देश में चंबल क्षेत्र की पहचान बीहड़, डकैत और बंदूक के रूप की जाती है. चंबल इलाके के भिंड जिले में बात-बात पर गोली चलना आम बात है. पूरे चम्बल इलाके में बंदूक लेकर चलने का रिवाज सा बन गया है. यहां के लोगों में रायफल लेकर चलने का क्रेज है. लेकिन अब कुछ सालों से यहां महिलाएं भी आत्मरक्षा के लिए बन्दूक थामने लगी हैं.

शराब पीने वालों धन्यवाद ! मार्च के पहले ही सरकार के खजाने में लगभग 9 हज़ार करोड़ रुपये भर दिए

मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री ने पहले के सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं. कोरोना के चलते साल 2021-22 के पहले तीन माह दुकानें बंद होने के बाद भी 8 माह में प्रदेश के शराब पीने वालों ने 8869.80 करोड़ रुपये की शराब पी है.

महंगाई की मारी जनता ! अब लोगों को आनंद लेने का तरीका बताएगी शिवराज सरकार, पूछे जायेंगे ये सवाल

किसी भी राज्य की खुशहाली और तरक्की उसके लोगों में बसी खुशी से मापी जाती है और इस खुशहाली को नापने का पैमाना है हैप्पीनेस इंडेक्स. मध्य प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है इसका सर्वे सरकार पांच साल में नहीं करा सकी है, लेकिन अब सरकार लोगों को आनंद लेने के तरीके बताएगी.

भोपाल में आज से हो रहा है चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 का आगाज़, ये हस्तियां होंगी शामिल

चित्र भारती फिल्म महोत्सव की शुरुआत आज यानी 25 मार्च से भोपाल में होने जा रही है. तीन दिवसीय महोत्सव में द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होंगे. शुक्रवार देर शाम से समारोह की शुरुआत होगी.(Chitra Bharati Film Festival 2022)

पशु प्रेमियों के लिए खुशखबरी: अब गोद ले सकेंगे टाइगर-शेर सहित मनपंसद प्राणी, जानिये पूरी प्रक्रिया

पशु प्रमियों के लिए एक अच्छी खबर है. इंदौर के चिड़ियाघर में अब मनपसंद वन्य प्रणियों को गोद लिया जा सकेगा. सेंट्रल जू अथॉरिटी ने लोगों के वन्य प्राणियों के प्रति लगाव और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की है. अब तक टाइगर, शेर और मोर सहित 8 प्राणियों को गोद लिया जा चुका है.