रतलाम। लंपी वायरस मध्य प्रदेश के रतलाम तक पहुंच गया है. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गायों में लंपी वायरस के लक्षण देखे गए हैं. जिले के सेमलिया गांव में 1 दर्जन से अधिक गायों के शरीर पर छोटी-छोटी गठाने होकर घाव बन गए हैं. हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने इस बीमारी के पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं की है. लेकिन सेमलिया और बरबोदना सहित कुछ गांव से वायरल बीमारी का मामला संज्ञान में आने के बाद पशु चिकित्सा विभाग हाई अलर्ट पर है. (Lumpy Virus symptoms in Cows) (lumpy virus spreading in mp)

रतलाम में गायों में मिले लंपी वायरस के लक्षण

भोपाल भेजे जाएंगे पशुओं के सैंपल: पशु चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. वायरस के लक्षण वाले पशुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे जाएंगे. उच्च शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि ''राजस्थान से मवेशियों को लाने ले जाने पर रोक लगाई जाएगी. साथ ही जिन क्षेत्रों में लंबी वायरस फैल रहा है वहां सैंपलिंग कर पशुपालकों को समझाइश दी जाएगी''. बता दें कि राजस्थान में लंपी वायरस फैलने से हजारों पशुओं की मौत हो गई है. एमपी में वायरस की दस्तक से दहशत का माहौल है.

लम्पी स्किन रोग से खतरे में गौवंश, जाने क्या हैं लक्षण और बचाव के उपाय

लंपी वायरस क्या है: लंपी वायरस पशुओं में होने वाली एक वायरल बीमारी है. जिसका वायरस खून चूसने वाले कीड़ों की मदद से एक पशु से दूसरे पशु तक पहुंचता है. इस बीमारी के लक्षण में पशु के शरीर पर छोटी-छोटी गठाने बन जाती हैं. जो छोटे-छोटे घावों में बदल जाती हैं. पशु के शरीर पर जख्म नजर आने लगते हैं. इस दौरान पशु खाना भी कम कर देता है. उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है. हालांकि डॉक्टरों के अनुसार इसमें मृत्यु दर कम होती है. लेकिन यह बीमारी 20 फीसदी तक फैलती है. पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी का पशुओं से मनुष्यों में ट्रांसफर होने की संभावना नहीं के बराबर है. अब तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है.

