रतलाम। दिल्ली-मुंबई रेलवे रूट पर बीती रात बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां दाहोद के पास मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे की वजह से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया. 58 डिब्बे की यह ट्रेन रतलाम से मुंबई की ओर जा रही थी कि मंगलमऊडी और लिमखेड़ा स्टेशन के बीच अचानक 16 डिब्बे बेपटरी हो गए. (Rail Accident in Ratlam) (16 wagons of goods train derailed in Ratlam) (delhi mumbai Train route disrupted)

रतलाम में मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे

20 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित: हादसे की सूचना मिलने पर डीआरएम सहित रतलाम रेल मंडल के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है. हादसे की वजह से दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई है, जिन्हें अहमदाबाद पालनपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ रूट से चलाया चलाया जा रहा है.

ट्रैक पर बिखरे मालगाड़ी के डिब्बे: फिलहाल घटना की वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हादसे के बाद हादसा इतना भीषण था कि अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के डिब्बे बिखर गए. हादसे की वजह से ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी टूटी है, जिसे सुधारने में समय लग सकता है. रेलवे की पहली प्राथमिकता है डिब्बों को अलग कर इस रूट को क्लियर किया जाए.