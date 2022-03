भोपाल में पकड़े गए जेबीएम के आतंकी, ग्वालियर से भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित

भोपाल में पकड़े गए चार आतंकवादियों के मामले में की तह में जाने के लिए एसआईटी का गठन (jmb investigation sit formed) किया जाएगा. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जमात-ए- मुजाहिदीन के चारों आतंकियों से बरामद सामान की जांच की जा रही है.इस मामले के तार ग्वालियर से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं.

बैतूल में बवाल, धर्मांतरण रुकवाने गए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर मिशनरीज से जुड़े लोगों का हमला

बैतूल में एक बार फिर लोगों पर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है. हिन्दू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जब घटना की जानकारी लगने पर इसे रोकने पहुंचे तो उन पर मिशनरीज से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया. इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. (conversion case in betul)

सीएम हाउस पर बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक, विधानसभा में बजट पर चर्चा से पहले मंत्रियों को दिए जाएंगे निर्देश

सोमवार को सीएम हाउस पर भाजपा की बड़ी बैठक(shivraj ministers will meet at cm house) बुलाई गई है. विधायक दल की इस बैठक में तमाम विभागों के मंत्रियों को विधानसभा में विपक्ष के सवालों का सामना करने और सरकार के पक्ष को बेहतर तरीके से रखने की निर्देश दिए जाएंगे

शराबबंदी पर उमा भारती को मिला किन्नर महामंडलेश्वर का साथ, हिमांगी सखी ने तोड़फोड़ को बताया गलत तरीका

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्यप्रदेश में लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रही हैं. अपना अभियान शुरू करते हुए उन्होंने भोपाल में एक शराब दुकान में जाकर तोड़फोड़ कर दी. इसका कई लोगों ने समर्थन किया जबकि कुछ ने इसे गलत तरीका बताया. निर्मोही अखाड़ा की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी शराबबंदी पर उमा भारती का साथ देने के बात कही है, लेकिन उन्होंने तोड़फोड़ करने के तरीके को सही नहीं बताया है.(Demand for prohibition of liquor in MP)

डिलीवरी से पहले गर्भवती महिला के पेट से बाहर आया आधा किलो का स्टोन, महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित, जानें कहां का है मामला

सागर के बुंदेलखंड मैडिकल कॉलेज ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय आई महिला को जब दर्द नहीं बढ़ा तो उसे मैडिकल कॉलेज रैफर किया गया. जांच के दौरान पता चला कि महिला की पेशाब की थैली में बड़ी गांठ है जिसे ऑपरेशन के बाद निकाला गया और बाद में सफलता पूर्वक प्रसव किया गया और जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

'द कश्मीर फाइल्स' एमपी में हुई टैक्स फ्री, सीएम शिवराज बोले-ज्यादा से ज्यादा लोग देखें फिल्म

मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को छह महिने के लिए प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है. सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द और संघर्ष की कहानी है. इसे सभी लोगों को देखना चाहिए.(The kashmir files tax free in MP)

कबाड़ में लगी भीषण आग, फोन लगाने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड, आईटीबीपी के जवानों ने पाया काबू

शिवपुरी के इंडस्ट्रियल एरिया में बने कबाड़ गोदाम के बाहर आग लग गई. आग इतनी भीषण हो गई कि काला धुंए का गुबार आसमान में छा गया. आइटीबीपी कैंप के जवानों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.(fire in Junk in Shivpuri)

तेज रफ्तार का कहर: अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो, एक की मौत छह लोग घायल

बैतूल में सड़क हादसे की खबर सामने आई है. बोलेरो पलटने से एक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल है. जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Road Accident in Betul)

भारी पड़ी रंगीन मिजाजी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए भगत सिंह कुशवाह

भगत सिंह कुशवाह को भाजपा ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है. उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है. पिछले कुछ समय से कुशवाह के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिल रही थीं जिसके पार्टी संगठन उनसे नाराज था.(Bhagat Singh Kushwaha resigns)

रॉयल चोर! महज 20 सेकेंड में बुलेट चोरी कर लेते हैं शातिर बदमाश, डेमो देखकर चकराया पुलिस का सिर, सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही चुराते हैं

ग्वालियर। महाराजपुरा पुलिस ने दो ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बुलेट चोरी करते हैं. उनके पास से तीन बुलेट बरामद हुई हैं. पूछताछ में चोरों ने बताया कि वह लॉक तोड़ 20 सेकंड में बुलेट चोरी करके ले जाते हैं. पुलिस ने चोर श्याम गुर्जर से थाने में रखी एक पुलिसकर्मी की बुलेट पर लॉक तोड़ने का डेमो कराया, चोर ने एक झटके में ही लॉक तोड़ कर बुलेट स्टार्ट कर दी.