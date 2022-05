मध्य प्रदेश पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर हाई अलर्ट पर है. हाल ही में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी सुधीर सक्सेना ने सभी जोन के महानिरीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं.

हाई अलर्ट पर मध्यप्रदेश पुलिस, आगामी त्योहारों को लेकर डीजीपी ने दिए आवश्यक निर्देश

MP के खरगोन में राम नवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं. कर्फ्यू में भी ढ़ील दी जा रही है, लेकिन आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े फैसले लेते हुए 2 और 3 मई को रहेगा सम्पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा की है. अक्षय तृतीया और ईद के त्योहार पर कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको देखते हुए प्रशासन ने अपने-अपने घरों में त्योहार मनाने की अपील की है.

Khargone Violence: 2 और 3 मई को रहेगा सम्पूर्ण कर्फ्यू, प्रशासन ने ली दोनों धर्मों की बैठक

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि भारत 2021 की रिपोर्ट में भू-जल दोहन में प्रथम रहा है. मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हर जिले में 75 तालाब खोदे जाने हैं. उन्होनें यह भी कहा कि डी सिल्टिंग का काम नहीं हुआ यह हमारी बड़ी भूल रही है.

2021 की रिपोर्ट के अनुसार भू-जल दोहन में प्रथम रहा भारत, डी सिल्टिंग न होना बड़ी भूल: प्रहलाद पटेल

अक्सर विवादित बयानों को लेकर बवाल खड़ा करने वाले मध्य प्रदेश की श्योपुर विधानसभा से विधायक बाबूलाल जंडेल ने प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग की तुलना औरंगजेब से कर डाली. कांग्रेस विधायक का कहना है कि- "मंत्री विश्वास सारंग जी राजस्थान के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को औरंगजेब कह रहे हैं जबकि, हकीकत यह है कि विश्वास सारंग खुद औरंगजेब हैं. वे यहीं नहीं रुके उन्होंने मंत्री विश्वास सारंग को धमकी देते हुए कहा कि- " जब उनकी सरकार बनेगी, तो वह मंत्री सारंग को देख लेंगे ".

किस मंत्री को 'औरंगजेब' कह गये कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल, देखिए वीडियो

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हर चीज का अभाव है. सरकार जनता को मूर्ख बना रही है, लेकिन मतदाता समझदार है, वह सोच समझकर 2023 के चुनाव में वोट करेगा.

MP में खाद नहीं, बीज नहीं, कोयला नहीं और रोजगार नहीं, जनता को मूर्ख समझ रही सरकार: कमलनाथ

नए वित्त वर्ष 2022-23 का पहला महीना अप्रैल खत्म हो गया. आज यानी रविवार से नया महीना शुरू हो रहा है. 1 मई से कई बदलाव भी हो रहे हैं. इनमें से कुछ का तो आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में, जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है. (These rules will change from May 01) ( know what will change from May 01) (Gas cylinder can be expensive from May01)

सतना का करोड़पति वैज्ञानिक: EOW की बड़ी कार्रवाई, टीम के हाथ लगा प्रदूषण बोर्ड के वैज्ञानिक की करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा

रीवा में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में आरोपी कोई और नहीं पड़ोसी ही निकला है. पुलिस ने घटना की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. (Rewa 4 years old girl raped) (Rewa Crime News )

Rewa Crime News: 4 साल की मासूम हुई हैवानियत की शिकार, पड़ोसी युवक ही निकला हैवान, गिरफ्तार

रीवा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट परिसर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रेमी जोड़े ने डिलीवरी ब्वॉय के साथ मारपीट कर दी. मारपीट से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को थाने ले आई. डिलीवरी ब्वॉय साइकिल से ऑर्डर की डिलीवरी देने के लिए जा रहा था, तभी पास से गुजर रहे प्रेमी जोड़े की स्कूटी से डिलीवरी ब्वॉय की साइकिल टकरा गई.

रीवा में प्रेमी जोड़े ने डिलीवरी ब्वॉय को पीटकर किया लहुलुहान, जानें वजह

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में आज 40 वें दिन भी इज़ाफा देखने को मिला. रविवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

MP Fuel Price Today: लगातार 40 दिन से बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल के दाम, जानिए क्या है नया रेट

रविवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. इस दौरान भगवान ने मस्तक पर चांदी का चंद्र और तीसरी आंख धारण किया. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.

बाबा महाकाल का भस्म आरती में अद्भुत श्रृंगार, भगवान ने मस्तक पर धारण किया चंद्र और तीसरी आंख का दिया दर्शन