Bharat Mata Controversy भारत माता के सिर से मुकुट उतार पढ़वाई नमाज, हिन्दू महासभा ने PM मोदी को पत्र लिख की ये मांग

सोशल मीडिया पर लखनऊ स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 2022 कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारत माता का मुकुट उतारकर उनसे नमाज पढ़वाई जा रही है. Independence Day 2022 फिलहाल अब इस वीडियो को लेकर ग्वालियर हिन्दू महासभा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

MP Dead Body Floating on Tube ट्यूब के सहारे शव, परिजनों ने ऐसे कराया अंतिम संस्कार, देखें वीडियो

MP News, अनूपपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शव को नदी से रबर ट्यूब के जरिए पार करवाया जा रहा है. सड़क बाढ़ के कारण डूब जाने की वजह से अंतिम संस्कार के लिए शव को नदी से ऐसे पार कराया गया.

MP ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, मंडला बना देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला, जानें किसकी मेहनत लाई रंग

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने अपनी लगन व प्रयास से दो साल में मंडला जिले को देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला बना दिया है. स्वतंत्रता दिवस पर केंन्द्र व प्रदेश सरकार ने मंडला जिले को कार्यात्मक साक्षर जिला घोषित किया, जिसके बाद मंडला ने अपना परचम भी पूरे देश में लहराया.

Shivpuri Atal Sagar Dam मड़ीखेड़ा डैम के आठ गेट खोले गए, देखें पवा वॉटरफॉल का खूबसूरत नजारा

मध्यप्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच शिवपुरी के कई इलाकों में हो रहे जलभराव से बाढ़ की स्थिति बन गई है. नदी नाले उफान पर हैं. मंगलवार को अटलसागर बांध के आठ गेट खोल दिए गए हैं. डैम प्रबंधन ने नागरिकों से नदी के आसपास के क्षेत्र से दूर रहने की अपील भी की है. भारी बारिश के बीच भदैया कुंड का झरना बहना शुरू हो चुका है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

Army Defuses bombs In Indore बेरछा फायरिंग रेंज के पास ग्रामीणों के घरों से मिले 10 जिंदा बम, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन

बेरछा में ही एक आपसी झगड़े के दौरान एक युवक ने बम विस्फोट कर दिया था. धमाके में 17 लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी. इस दौरान जो बम इस्तेमाल किया गया था वह आर्मी (Army Defuses bombs In Indore) के इस्तेमाल करने वाला बम था. इस मामले के सामने आने के बाद ही स्थानीय पुलिस ने तलाशी (bombs recovered from villagers) अभियान चलाया था जिसमे 10 जिंदा बम मिले. बम को डिफ्यूज कर दिया गया है.

Atal Bihari Vajpayee पुण्यतिथि के मौके पर कोई BJP नेता नहीं पहुंचा पैतृक निवास, भतीजी ने जताई नाराजगी

अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उनके ग्वालियर स्थित पैतृक निवास पर सन्नाटा पसरा नजर आया. दरअसल बीजेपी का कोई नेता पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं पहुंचा, जिसके बाग अटल जी की भतीजी ने नाराजगी जताई है.

Scindia on Air Fare ग्वालियर से कई फ्लाइट हो सकती हैं बंद, नहीं मिल रहे यात्री, सिंधिया बोले कम हो सकता है किराया

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर से कई फ्लाइट बंद हो सकती हैं, क्योंकि यहां से यात्री नहीं मिल रहे. Many flights may be closed from Gwalior इसी के साथ सिंधिया ने कहा कि आने वाले दिनों में हवाई सफर का किराया कम हो सकता है.

MP Heavy Rain बालाघाट में भारी बारिश से पुल टूटा, देवास समेत कई जगहों पर नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान पर

एमपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है. तेज बारिश से नदी, नाले उफान पर हैं. जलस्तर बढ़ने से कई गांवों को जोड़ने वाला पुल टूट गया है. बालाघाट से नैनपुर रोड के मनकुवर नाले में बाढ़ आने से पुल टूट गया है. वहीं देवास में बारिश की वजह से नगर परिषद की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है.

Bhopal Leopard Hunting Video तेंदुए ने गाय को बनाया शिकार, गाड़ी के तेज हॉर्न के बाद भी नहीं छोड़ा

भोपाल। रातापानी जंगल के सलकनपुर रोड पर एक तेंदुए ने गाए को अपना शिकार बना लिया. इसका वीडियो सामने आया है. ये वीडियो मौके से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने मोबाइल से बनाया है. वीडियो में तेंदुआ एक गाय के गले को पकड़े दिखाई दे रहा है. हालांकि गाय को तेंदुए की पकड़ से छुड़ाने के लिए वाहन चालकों ने काफी कोशिश की, लेकिन तेंदुए ने अपने शिकार को धर दबोचे रखा, और उसे आखिरकार जंगल में खींचकर ले गया.

MP Heavy Rain प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ का संकट, CM शिवराज हुए एक्टिव, कलेक्टरों से की चर्चा

एमपी में भारी बारिश के चलते जीवन अस्त-व्यस्त है, MP Heavy Rain ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से 3-4 फिट ऊपर बह रहीं हैं. फिलहाल प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है. Flood crisis in MP फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, इसी के तहत सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभालते हुए सभी जिलों कलेक्टरों से की चर्चा की है.