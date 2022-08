Indore Girls Escort Service:नाम बदलकर चलाई जा रही थी अमेरिका में प्रतिबंधित पोर्न वेबसाइट, पाकिस्तान में सर्वर, 8 लोग गिरफ्तार

पोर्न ऐड और स्कॉर्ट सर्विस के लिए वेबसाइट बनाकर बेचने वाले एक गिरोह के से दो पोर्न फिल्मों की सीडी भी जब्त है. पुलिस को इनके पाकिस्तान कनेक्शन केे भी पुख्ता जानकारी पुलिस को मिली है. पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग पाकिस्तान से रिमोट एक्सेस लेकर इंदौर में यह काम कर रहे थे.इस वेबसाइट पर देश विदेश से कई लोग जुटते थे. खास बात यह है कि जिसे वेबसाइट का अपडेट कर उपयोग किया जा रहा था उसे ऐसी ही अनैतिक गतिविधियों की वजह से ही इस वेबसाइट को यूएस में प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस वजह से इंदौर में कुछ लोगों ने उस प्रतिबंधित वेबसाइट का नाम बदलकर उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया. (Indore Girls Escort Service) (server operate from Pakistan)

जबलपुर में पुलिस की नाक के नीचे हत्या की वारदात हो गई और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी. (jabalpur Murder Case) घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ा सीएसपी तुषार सिंह सहित एफएसएल एवं डॉग स्क्वायड की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है. (Jabalpur Brutal Murder) (sanskardhani man heinously killed) (jabalpur Garha Police station Murder)

इंदौर में एक युवक ने खुद को एक मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बताकर बड़े ब्रांड के मोबाइल फोन सस्ते दामों में उपलब्ध कराने के नाम पर करीब दो करोड़ रुपये ठग लिए. एक सप्ताह से वह गायब है. ठगी के शिकार व्यापारियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है. चर्चा है कि उसने इंदौर के अलावा रायपुर में भी कई लोगों के साथ ठगी की है. (Fraud of Two crore in Indore) (Many people cheated by pretending) (Thugs disappeared with two crores)

सरहदों पर देश की सेवा में तैनात रहने वाले जांबाजों की सूनी कलाइयों पर जबलपुर की राखियां सजीं. जबलपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं ने सेना के जवानों को राखियां बांधकर रक्षाबंधन मनाया है. छात्राओं से राखी बंधवाकर घर से दूर रहने वाले सेना के जवानों ने रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मनाईं.(Girl students celebrated Rakshabandhan) (Rakshabandhan with army soldiers) (Rakshabandhan with army soldiers Jabalpur)

इंदौर। प्रदेश के सबसे युवा महापौर कहे जाने वाले इंदौर के पुष्यमित्र भार्गव (Mayor Pushyamitra Bhargava) ने आज नगर निगम की कुर्सी संभालते ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के जरिए शहर की रंगत बदलने की घोषणा की है. पहले ही दिन से एक्शन मोड में आए भार्गव ने अगले 72 घंटे में 1000 स्क्वायर फीट तक के मकानों के सभी लंबित नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत करने और शहर के विभिन्न मजदूर चौक पर पानी और शेड की व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं.

600 से ज्यादा कमरों का बना मोती महल अब मेहमानों और उनके मनोरंजन के काम आएगा. सरकार मोती महल को फाइव स्टार हेरिटेज होटल बनाने की तैयारी में जुट गई है. टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके पूरा होते ही रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा और फिर ग्वालियर का मोती महल मेहमानों का स्वागत करता हुआ नजर आएगा. (Gwalior Moti Mahal Heritage Hotel) (mp assembly house converts 5 star hotel) (Gwalior Latest News) (madhya bharat assembly house)

इंदौर। महू इंदौर खंडवा रोड सिमरोल थाना क्षेत्र के ग्राम गवालू स्थित बलराज रिसोर्ट पर कावड़ यात्रियों से मारपीट का मामला सामने आया है. कावड़ यात्रियों ने आरोप लगाया है कि, रिसोर्ट पर बने शौचालय में शौच करने और नहाने की बात को लेकर स्टाफ और कावड़ यात्रियों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद रिसोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने कांवड़ यात्रियों पर हमला कर दिया और मारपीट की. हमले में 6 से अधिक कावड़ यात्री घायल हुए हैं

उच्चशिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में इस साल भी छात्रसंघ के चुनाव नहीं होंगे. यादव ने कहा कि अभी कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कोरोना की थर्ड वेब का अंदेशा भी जताया.

छतरपुर। जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल से पलंग चोरी का मामला सामने आया है. मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. इसमें दो टैक्सियों से पलंग जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन अपनी लापरवाही छिपाने और बेइज्जती से बचने के लिए मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है. जिला अस्पताल के पीछे के हिस्से में बने वार्डों से गाड़ी पर लोडकर पलंग ले जाते दिखाई दे रहा है. ये पलंग पहले कोविड और फिर डेंगू वार्ड में हुआ करता था

भोपाल में मध्यप्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) के तीन कांस्टेबल ने एक युवती से रेप किया. तीनों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है. तीनों में एक आरोपी युवती का प्रेमी बताया जा रहा है. उसी ने अपने दो दोस्तों से युवती के साथ ये अत्याचार करवाया. प्रेमी आरक्षक युवती को शादी का झांसा देकर लगातार रेप करता रहा. अब तीनों आरोपी आरक्षकों को पुलिस तलाश रही है. (Rape FIR on three constables) (MP Police constable rape girl) (one accused lover of girl)