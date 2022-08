Mahakal Shahi Sawari: सावन में निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी, तीन स्वरूपों में हुए राजाधिराज के दर्शन, सीएम शिवराज भी हुए शामिल

सावन के तीसरे सोमवार पर महाकाल के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी. बाबा महाकाल के सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए.(CM Shivraj attend Mahakal Shahi Sawari)

Amazing Girl Gwalior : 5 साल की नन्ही परी का कमाल..अब तक 44 देशों के साथ ही 110 शहरों की यात्रा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब मिला

जिस उम्र में बच्चे सही तरीके से चल और बोल नहीं पाते है, उस उम्र में ग्वालियर की एक नन्ही परी ने अनोखा रिकॉर्ड बना लिया. ग्वालियर की रहने वाली नन्ही परी परिजा खान ने महज 5 साल की उम्र में पूरी दुनिया घूम डाली. इसको लेकर नन्ही परिजा खान को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 के अवार्ड से नवाजा गया है. यह नन्ही परी 44 देश और 110 अंतरराष्ट्रीय शहरों की यात्रा कर चुकी है. इसके साथ ही भूमध्य रेखा, मध्य रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा याम्योत्तर को पार कर चुकी है.(Amazing 5 year old little angel) (Traveled 44 countries and 110 cities) (Got title of India Book of Records)

Ropeway Tourism MP : मध्यप्रदेश में रोपवे निर्माण योजना शुरू होगी, रोप-वे टूरिज्म से जुड़ेंगे 14 धार्मिक स्थल

मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए एवं पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश में रोपवे निर्माण योजना शुरू की जाएगी. इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू किया गया. (Ropeway scheme start in MP) (14 places connect ropeway tourism)

Shahdol MP Crime News : प्रेमिका ने पूर्व प्रेमी को क्रूरतम तरीके से मार डाला, वारदात का तरीका सुनकर रौंगटे खड़े हो जाएंगे

शहडोल जिले के गोहपारू थाना अंतर्गत सोन टोला के जंगल में सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने 48 घंटे के बाद इस अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. प्रेमिका ने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. बता दें कि बता दें कि 29 जुलाई को यह वारदात हुई थी. (Girlfriend killed ex boyfriend cruelest way) (Shocked to hear method of crime)(Shahdol youth murder disclose)

ETV भारत SPECIAL : ये अस्पताल हैं या लाक्षागृह..हर अग्निकांड के बाद जांच कमेटी का गठन और मुआवजे का मरहम. क्या ऐसे ही रोकेंगे हादसे?

मध्यप्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों में लगातार हो रहे भीषण अग्निकांड से सवाल उठ रहा है कि ये स्थान जीवन प्रदान करने वाले हैं या साक्षात लाक्षागृह हैं. राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पाताल में आठ माह पहले हुए भीषण अग्निकांड और इससे पहले हुए हादसों से सबक नहीं लिया गया. इसी का नतीजा है कि सोमवार को जबलपुर के एक निजी अस्पताल हुए अग्निकांड में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. कई झुलसे हुए हैं. ऐसे में सवाल यह है कि हर हादसे के बाद जांच कमेटी का गठन, मुआवजे का मरहम देकर सरकार व प्रशासन कुंभकर्णी नींद में क्यों चला जाता है. आइए हम बताते हैं बीते तीन साल में अंदर प्रदेश के अस्पतालों में कैसे लगी आग, कितनी मौतें हुईं और जांच का हश्र क्या रहा. (These are hospitals or Lakshagrihas) (Every time Compensation and inquiry committee) (Arson deaths in MP hospitals)

Shivpuri Accident: कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के पायलट वाहन ने अधेड़ को मारी टक्कर, मौत

शिवपुरी में आज कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के काफिले में शामिल पायलट वाहन ने अधेड़ काे टक्कर मार दी, जिसके बाद ही उसकी मौके हो गई. इसके बाद मंत्री वहीं सड़क किनारे कुर्सी डालकर आधे घंटे तक बैठी रहीं, इस कारण सड़क पर जाम की स्थिती निर्मित हो गई. (Shivpuri Accident) (man dies in collision with pilot vehicle) (sports minister yashodhara raje scindia)

2300 Crores Road Projects: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की MP को सौगात, 5 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, 20 नए फ्लाइओवर भी बनेंगे

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को सड़कों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी. इसके साथ ही इंदौर, भोपाल समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में 20 नए फ्लाईओवर बनाने की भी घोषणा की है.

Fire in Jabalpur Hospital:हादसे की जांच के आदेश, CM शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान, विपक्ष बोला घटना के पीछे सरकार का निकम्मापन

जबलपुर के निजी न्यू लाइफ मल्‍टी स्‍पेशिलि‍टी अस्‍पताल में भीषण आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई, मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है. इसी के साथ कई लोग घायल भी हैं. फिलहाल CM शिवराज ने की मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे देने की घोषणा की है. (Fire in Jabalpur Hospital)

Nag Panchami 2023: जबलपुर के नागमन्दिर में करंट वाला नाग, जहाँ शिव की भक्ति में लीन साक्षात दिखाई देते है नागराज

MP के जबलपुर में एक अद्भुत मंदिर है, जहां नागों का वास है. ये नाग साधारण नाग नहीं है, इनमें से एक नाग पुजारी जी के आव्हान पर साक्षात शिव पिंडी पर आकर दर्शन देते हैं. साथ ही आश्रम मंदिर में एक ऐसा नाग है, जिसके शरीर पर टेस्टर टच करने के बाद करंट उत्पन्न होता है.

Sawan Somwar 2022: सावन के तीसरा सोमवार, भगवान महाकाल के मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, देखें ड्रोन कैमरे शानदार नजारा

महाकालेश्वर मंदिर में तीसरे सोमवार पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. भक्त बाबा के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगे हुए हैं(Sawan Somvar 2022 huge gathering of devotees). भक्तों की भीड़ को देख प्रशासन भी तैनात है. मंदिर परिसर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है. जिनपर ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है. देखें वीडियो.(Devotees Crowd in Mahakaleshwar Temple)