ETV भारत SPECIAL : ढाई आखर से साकार होगी चिट्ठी लिखने की अनुभूति, डाक विभाग का अनूठा अभियान, इनाम 25 हजार

गुजरे जमाने में चिट्ठियों से बेहतर आत्म अभिव्यक्ति और सुख-दुख बांटने का कोई जरिया नहीं था. यह बात और है कि आधुनिक दौर में चिट्ठियां लिखने का समय किसी के पास नहीं है. लिहाजा अब डाक विभाग पुरानी पीढ़ी के साथ ही नई पीढ़ी को भी चिट्ठियों के महत्व से रूबरू कराने के लिए ढाई आखर पत्र लेखन अभियान चला रहा है. (Feeling of writing a letter) (Unique campaign of Postal Department) (Dhayi Akhar unique campaign)

ETV भारत IMPACT : अवैध खनन में 76 ट्रकों पर कार्रवाई, लेकिन ज़िम्मेदार अफसरों के गैर जिम्मेदार जवाब

भिंड ज़िले में अवैध रेत खनन करते नदी में फ़ंसे सैकड़ों ट्रकों का वीडीओ सामने आने के बाद ETV भारत की खबर पर असर दिखाई दिया है. ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौक़े पर पहुंचे और 76 ट्रकों पर कार्रवाई की. इसके बाद अफसर अपना बचाव करने में जुट गए. वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक ने सीएम शिवराज द्वारा अवैध खनन पर ज़िम्मेदारी ज़िले के कलेक्टर और एसपी की मानते हुए कार्रवाई की बात याद दिला रहे हैं. बीजेपी भी मामले में जांच की बात कह रही है. (Action on 76 trucks in illegal mining) (Illegal sand mining continues in Bhind)

MP High Court: नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा! उपलब्ध नहीं कराया पूरा डाटा, कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता बताएं क्या रह गया बाकी

MP High Court के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने 453 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और फैक्लटी के संबंध में पूरा डिजिटल डाटा याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि जो पेन ड्राइव उपलब्ध कराई गई है उसमें पूरा डाटा नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की है.

Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक घर के कमरे में मिली 4 लाशें, पास में शराब की बोतल और गर्भनिरोधक दवा मिलने से सनसनी

ग्वालियर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का एक ही कमरे में शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई. पति, पत्नी एक बेटा और एक बेटी के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.(Gwalior Family Members Dead Body Found) परिवार के सभी सदस्यों की लाश जहां मिली वहां पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है जो जांच का विषय है. पुलिस का कहना है कि घर के मुखिया ने यह खौफनाक कदम उठाया और फिर सुसाइड कर लिया. (Gwalior Crime News)

Shivpuri Murder Case: रात में डीजे की आवाज धीमी कराने गया पूर्व सरपंच, सुबह पेड़ पर लटकी मिली लाश

शिवपुरी में हत्या से जुड़ा एक मामला सामने आया है. (Shivpuri Murder Case) यहां के पूर्व सरपंच को रात में कुछ लोग घर से बुलाकर ले जाते हैं (Shivpuri Former Sarpanch Murdered) इसके बाद सुबह तक जब उसकी घर वापसी नहीं होती तों परिजन तलाश शुरु कर देते हैं. कुछ ही देर में पता चलता है कि जिस व्यक्ति की तलाश में लोग जुटे हैं उसका शव एक पेड़ में रस्सी के फंदे से लटक रहा है.

National Film Awards 2022 : मध्यप्रदेश को मिला Most Film Friendly State का अवार्ड, जानें क्यों और कैसे मिला यह सम्मान

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स 2022 (National Film Awards 2022) में मध्यप्रदेश का जलवा रहा. अवार्ड्स की जूरी ने विभिन्न पैमानों पर खरा उतरने पर मध्यप्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (Most Film Friendly State) अवॉर्ड से नवाजा है. मध्यप्रदेश की विभिन्न लोकेशन और यहां की सरकार द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए दी जा रही सुविधाओं को देखते हुए यह सम्मान मिला है. (Madhya Pradesh Most Film Friendly State) (Results of National Film Awards 2022)

President Draupadi Murmu: नर्मदापुरम के किसान ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनाज से बनाई आकृति, मेल कर सीएम ऑफिस भेजा

नर्मदापुरम के किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने राष्ट्रपति मुर्मू की पोट्रेट फोटो बनाई है(President Draupadi Murmu Figure Made From Grains). आजादी के बाद भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त मिला है. ये तस्वीर सीएम प्रोग्राम ऑफिस में किसान ने मेल किया है.(Narmadapuram farmer made President Murmu photo from grain)

MP Weather Update: ग्वालियर-चंबल सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

MP में झमाझम बारिश का दौर जारी है. प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की संभावना जाहिर की है.

ETV भारत SPECIAL : पेट्रोल-डीजल को भी 'आंखें' दिखा रहा केरोसिन, रेट पहुंचा 87 रुपए प्रति लीटर, राशन दुकानों पर मिलना बंद

पेट्रोल-डीजल के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं और गरीबों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं. अब गरीबों का ईंधन कहा जाने वाला केरोसिन भी पहुंच से दूर होता जा रहा है. केरोसिन के दाम 87 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं. ऐसी स्थिति में राशन दुकान संचालकों ने केरोसिन की बिक्री ही बंद कर दी है. (Kerosene rate 87 per liter) (Kerosene rate near to petrol diesel) (Ration shops stopped Kerosene)

Satna: किसान रामलोटन के पास 13 प्रकार की लौकियों सहित 250 से अधिक औषधीय पौधों का अनुपम संग्रह, पीएम मोदी भी कर चुके हैं सराहना

मध्य प्रदेश के सतना में किसान रामलोटन कुशवाहा ने अपनी एक एकड़ से कम जमीन में 13 प्रकार की लौकियों के साथ 250 से अधिक औषधीय पौधों का देशी म्यूजियम बनाया हुआ है. रामलोटन अलग-अलग जगहों पर जाते रहते हैं.