Faggan Singh Kulaste: भुट्टे देख मंत्री जी का ललचाया मन! मोलभाव करना पड़ा महंगा, मिला करारा जवाब, देखें वीडियो...

सिवनी/मंडला। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क किनारे भुट्टे बेच रहे युवक पर पड़ी. मंत्री कुलस्ते ने काफिला रोका और भुट्टा खरीदा भुट्टा. इस दौरान उन्होनें भुट्टे वाले से मोलभाव भी किया. जब मंत्री कुलस्ते ने भुट्टे का भाव पूछा तो 15 रुपये सुनकर हैरान हो गए और भुट्टे का दाम सुनकर कहने लगे कि अरे हमरे यहां तो फ्री मिलता है. तुम 15 रुपया मांग रहे हो. भुट्टे वाले का जवाब भी लाजवाब था, युवक बोला आपकी गाड़ी देखकर दाम थोड़े बढ़ा दिए.

MP Mayor Election 2022: नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को 46 से अधिक विधानसभा सीटों पर खतरे की घंटी, पार्टी के दिग्गजों की उड़ी नींद

निकाय चुनाव (mp mayor election 2022) में पार्टी के दिग्गज नेताओं को जीत दिलाने का जिम्मा था. इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan), प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा (BJP State President VD Sharma), का रोल मुख्य था साथ ही सरकार के पूरे मंत्रियों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी. इसके बाद भी 46 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है. लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष और सीएम जीत के आंकड़े बता कर कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि, हमें 85 प्रतिशत नगरीय निकायों में जीत मिली है.

MP Nikay Result: ग्वालियर चंबल में हारने के बाद बीजेपी ने अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार, बड़े अधिकारियों पर कभी भी गिर सकती है गाज

MP में हुए निकाय चुनावों के परिणाम के बाद बीजेपी को कई महत्वपूर्ण सीटों पर निराशा हाथ लगी है. ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे ग्वालियर और मुरैना जैसी महत्वपूर्ण सीटें गंवानी पड़ी हैं. बीजेपी इसका जिम्मेदार प्रशासन और अधिकारियों को मान रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि, सरकार अंचल में बैठे बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर जल्द ही कर सकती है.

Betul Panchayat Elections: प्रमाण पत्र वितरण में लापरवाही, बिना चुनाव लड़े प्रमाण-पत्र मिलने से नहीं रहा आश्चर्य का ठिकाना

एमपी अजब है, एमपी गजब है. ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है. बैतूल में पंचायत चुनाव (Betul Panchayat Elections) में प्रमाण-पत्र वितरण के दौरान हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां की हसलपुर पंचायत में आधिकारिक रूप से घोषणा कर एक ही वार्ड से-2 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए. इतना ही नहीं जो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा था उसे भी जीत का प्रमाण-पत्र दे दिया गया, लेकिन अब-तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

Khargone Nikay Chunav 2022: AIMIM पार्षद अरुणा हुईं ओवैसी के विचारों से प्रभावित, बोलीं- ये 'भाईचारे' और 'इंसानियत' की जीत

खरगोन नगरीय निकाय चुनाव में नवनिर्मित AIMIM पार्षद अरुणा उपाध्याय ने कहा कि उनकी जीत 'भाईचारे' और 'इंसानियत' की जीत है, और वे ओवैसी के विचारों से प्रभावित हुईं हैं. (Khargone Nikay Chunav 2022) (Khargone AIMIM councillor aruna upadhyay)

MP में फिर चलेगा बदमाशों के खिलाफ अभियान, PHQ ने सभी एसपी को जारी किए आदेश

MP की राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों के एसपी को अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए पीएचक्यू द्वारा जारी किए गए हैं. साथ ही पुलिस अधीक्षकों से जिला स्तर पर इंटेलीजेंस सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है.

Ujjain Lokayukta Police Action: 12 हजार की रिश्वत लेते हुए पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, जमीन के नामांतरण के लिए मांगे थे 15 हजार

उज्जैन लोकायुक्त ने रिश्वत खोर पटवारी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार किया है. (Ujjain Lokayukta Police Action) मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा बताया गया कि जमींन के नामांतरण के लिए आरोपी पटवारी नितिन खत्री ने 15 हजार की रिश्वत की मांग की थी.

Betul MP News : कीचड़ से सराबोर होकर, खतरनाक नाले पार कर… आओ स्कूल चलें हम

बैतूल जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां नदी-नालों को पारकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं. मांडवी, जोगली, जोडियामऊ व कोयालरी में अगर आप बच्चों को स्कूल जाने की जद्दोजहद देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि ये हैं विकास के दावे. खतरनाक नालों को जान हथेली पर रखकर छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं. (School children cross dangerous drains) (villages misery of Betul district)

MP High Court : हाई कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में मॉनिटरिंग कमेटी से मांगा जवाब

भोपाल गैस त्रासदी मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष एनआईसी ने डॉक्टर-पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्तियों तथा नियुक्ति प्रकिया के संबंध में रिपोर्ट पेश की. युगलपीठ ने मॉनिटरिंग कमेटी को रिपोर्ट का अवलोकन कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने निर्देश जारी किये हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गयी है. (High Court seeks reply Monitoring Committe) (Bhopal gas tragedy case in HC)

Ratlam MP News : BJP प्रत्याशी ने चुनाव हारने के बाद मनाया जश्न, डीजे के साथ जुलूस, खूब उड़ाए नोट

रतलाम में पार्षद का चुनाव हारने वाले एक बीजेपी प्रत्याशी ने जमकर जश्न मनाया. नेताजी ने डीजे के साथ आभार जुलूस निकाला और जमकर नोट उड़ाए. पूरे शहर में इस जुलूस की दिनभर चर्चा होती रही. (BJP celebrates losing candidate election) (After losing procession with DJ) (In ratlam blown notes After losing)